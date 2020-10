Gmail Go, disponibil pe orice telefon: aplicația care îți face telefonul mai rapid

La început, aplicația Gmail Go a fost lansată pentru telefoanele cu performanțe scăzute și un trafic de internet redus inclus în abonament. Acum, o poți descărca și tu, ca să-ți faci smartphone-ul mai rapid.

În urmă cu câțiva ani, când au explodat lansările de telefoane ieftine cu Android destinate țărilor aflate în curs de dezvoltare, Google a lansat mai multe aplicații populare cu sufixul Go. Acestea erau menite pentru dispozitive cu o configurație hardware slabă și cu un trafic redus de internet. În contextul în care accesul la internet pe mobil în India este departe de a fi ieftin, cei de la Google s-au gândit să vină în întâmpinarea utilizatorilor.

Din motive greu de înțeles însă, aplicații precum Gmail Go nu au fost disponibile în Play Store pentru toți utilizatorii de smartphone-uri cu Android. Între timp, situația s-a remediat. Astfel, poți profita și tu de aplicații mai simple pentru sarcini uzuale, precum citirea și redactarea unui răspuns la emailuri.

Cu alte cuvinte, aplicații Google din programul Go îți fac telefonul mai rapid. Pentru că sunt mai simple și nu au o serie de funcții pe care le-ai folosit o dată pe an, tu ești mai eficient în a ajunge la ceea ce te interesează. În plus, diferențele de funcționalitate dintre aplicația uzuală Gmail și versiunea intitulată Gmail Go nu sunt foarte evidente.

Dacă vrei să-ți descarci Gmail Go pe orice telefon sau tabletă cu Android, folosește acest link de Google Play Store. Deși îți oferă acces la tot ce ai nevoie, progrămelul utilizează o cantitate mult mai mică de memorie RAM, în timp ce traficul de internet este redus radical.

Ca minusuri, îți lipsește bara de instrumente Google Meet, pe care este posibil să nu o fi utilizat niciodată dacă folosești Skype, Zoom, Facetime sau altă aplicație de videochat. În plus, nu mai ai acces la atât de multe gesturi, dar acesta este un compromis mic de îndurat având în vedere cât de repede se mișcă programul și cât de multe te ajută să fii mai eficient.