Gestul de NASA de la care te bufnește râsul: ce au fost nevoiți să facă pe Marte

Indiferent cât de mare este nivelul de inteligență al inginerilor NASA și bugetul din spatele agenției spațiale, se pare că, uneori, cele mai simple soluții la o problemă sunt și cele mai bune.

Timp de câțiva ani, am detaliat aventurile roverului Curiosity pe suprafața planetei Marte. Din 2018 însă, un alt robot de dimensiuni generoase întreprinde diverse misiuni pe Planeta Roșie. Acesta nu este la fel de mobil precum roverul, motiv pentru care, face parte din categoria ”lander” (”care aterizează”). În urmă cu câteva zile, landerul Mars InSight s-a aflat într-o situație foarte dificilă, iar pentru că nu avea cine să-l ajute, a trebuit să se descurce singur, într-un fel.

”Singur” e mult spus, având în vedere că are în spate asistența câtorva zeci de ingineri de la NASA. Ideea este că o operațiune de săpat în pământ printr-un burghiu de dimensiuni generoase era să eșueze când respectivul burghiu nu s-a mai putut deplasa în adâncime. Motivul din spatele blocajului a avut legătură cu condițiile de mediu de pe Marte și cu tipul de sol. Acestea s-au reflectat într-o lipsă a forței de frecare care facilitează săpatul.

Operațiune de săpare avea ca scop explorarea solului de pe Marte la o adâncime mare, preferabil, cât mai aproape de centrul planetei. După câteva luni de chin în care s-a cochetat cu oprirea misiunii, inginerii au venit cu o soluție rudimentară. Au lovit corpul care săpa cu o lopată. Entuziasmul a fost atât de mare pe marginea soluției, încât oficialii NASA au postat pe Twitter un clip cu brațul care a început din nou să fie mobil și, implicit, să-și facă treaba. O fotografie cu lopata a ajuns de asemena online și poate fi văzută în fotografia de mai sus.

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. 💪 #SaveTheMole

