Galaxy S20 Ultra, mai rapid decât laptopul tău: câtă memorie RAM va ascunde la interior

Amatorii de smartphone-uri de top așteaptă cu interes lansarea iminentului Galaxy S20 într-o varietate de iterații. Cea mai interesantă versiune se pare însă că va fi S20 Ultra.

Cu doar câteva săptămâni rămase până la anunțul oficial legat de Galaxy S20, numărul zvonurilor a explodat. În plus, pentru că suntem atât de aproape de MWC 2020, sunt șanse din ce în ce mai mari ca aceste date să fie corecte. La fel ca în anii trecuți, vor exista cel puțin două variante de S20, dacă nu mai multe.

Cea mai atrăgătoare este intitulată Samsung Galaxy S20 Ultra și va fi construită în jurul unor specificații de top. Cel mai recent set de speculații referitoare la acest aparat a fost publicat online de Max Weinbach de la XDA, același care a postat randările cu S20+ 5G în urmă cu câteva zile.

Dacă are din nou dreptate, S20 Ultra 5G va fi terminalul la care visează majoritatea doritorilor de performanță absurdă la un telefon. Nu de alta, dar este puțin probabil să ai vreodată nevoie de 16GB RAM pe telefon, chiar dacă sud coreenii vor fi probabil foarte mândri de acest detaliu. Ca referință, 16GB RAM este mai mult decât majoritatea laptopurilor lansate în ultimii ani.

La fel de ridicol precum RAM-ul va fi configurația pe partea de captură foto/video. Pe lângă o cameră principală de 108 megapixeli, vei avea o a doua cameră de 108 megapixeli cu zoom optic 10x și o a treia cameră ultra wide de 12 megapixeli. Memoria internă va fi de 512GB, cu posibilitatea extinderii printr-un microsSD. Lansarea noilor telefoane Galaxy S este programată pentru 11 februarie, în cadrul conferinței Samsung Unpacked.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020