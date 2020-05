5 lucruri pe care nu le știai despre primul film realizat în spațiu care-l va face astronaut pe Tom Crusie

NASA, Tom Cruise și Elon Musk, vor fi implicați în crearea unui film care, pentru prima dată în istorie, va fi filmat cu adevărat în spațiu.

Cel mai probabil, ai văzut multe filme cu și despre astronauți sau cu și despre spațiul cosmic. Însă, în toate astea, experiența din spațiu era doar simulată, iar actorii își jucau rolurile într-un loc special amenajat undeva pe Pământ. Noua colaborare dintre Tom Cruise, Elon Musk și NASA duce lucrurile la un nou nivel. Proiectul ar urma să aibă ca rezultat primul film produs vreodată care chiar va fi filmat în spațiu.

Filmul este, în mod clar, un proiect ambițios, iar în continuare vei vedea câteva detalii cel puțin interesante despre filmul care va intra în istorie.

5 lucruri pe care nu le știai despre primul film realizat în spațiu

Cine va regiza filmul

Potrivit noilor informații, cel care se va ocupa de regia filmului va fi Doug Liman, cunoscut pentru regia unor filme celebre precum Swingers, Go, The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith, Jumper, Edge of Tomorrow sau American Made. Cruise și Liman par să fie cei care au pus totul cap la cap. Regizorul se va ocupa de scrierea scenariului, dar și de producție, împreună cu Tom Cruise.

Unde vor avea loc filmările

Într-o postare pe Twitter din 5 mai, administratorul NASA, Jim Bridenstine, a confirmat zvonurile, dar și implicarea agenției spațiale americane în proiect. Acesta a confirmat că filmările pentru film vor avea, într-adevăr, loc în spațiu. Mai concret, la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Când ar putea fi gata filmul

Detaliile pe care le avem în acest moment despre primul film realizat în spațiu sunt puține. Evident, nimeni nu știe când îl vom putea vedea. Asta mai ales pentru că, în cazul unor filmări atât de complexe, pregătirile necesare vor consuma o cantitate foarte mare de timp. În mod clar, va fi nevoie și de antrenament special pentru cei implicați în film care vor ajunge la bordul Stației Spațiale Internaționale.

De asemenea, trebuie luat în considerare și faptul că Tom Cruise, actorul care va juca rolul principal în film, nu este disponibil momentan. Acesta are în program fimările pentru încă două părți din seria Mission Impossible, una după alta. Asta înseamnă că filmările pentru proiectul spațial nu vor începe prea curând.

Elon Musk și-a anunțat implicarea în proiect

Într-un răspuns la postarea de pe Twitter a administratorului NASA, șeful SpaceX a confirmat că va participa și el la proiect. Acesta nu a oferit mai multe detalii despre implicarea sa. Totuși, e posibil ca SpaceX să fie compania care să furnizeze nava spațială care să-l ducă pe Tom Cruise (și pe oricine ar mai fi implicat) la bordul ISS.

Legătura cu un alt film, anunțat mai de mult

Unele zvonuri spun că ar fi vorba despre un film pe care Doug Liman și Tom Cruise îl au în vedere de mai de mult. Cei doi lucrează de mai de mult la dezvoltarea filmul Luna Park, film produs de Paramount. Studioul a negat că ar fi vorba despre același proiect. Totuși, în cadrul acestui proiect, s-a exprimat în mod clar interesul pentru filmări în spațiu. Acțiunea din Luna Park se învârte în jurul unui grup de angajați renegați care se îndreaptă către Lună pentru a fura o sursă de energie.