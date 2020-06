Soarale iese din „hibernare”: prin ce schimbări va trece steaua din centrul sistemului nostru solar

Deși Soarele îți pare la fel în fiecare zi, văzut de pe Pământ, acesta trece frecvent prin schimbări majore, la anumite perioade de timp.

Vineri, 29 mai, pe Soare a avut loc cea mai mare erupție solară din octombrie 2017, observată de Solar Dynamics Observatory (SDO) al NASA. Acest lucru ar putea indica că steaua noastră s-ar trezi dintr-o perioadă liniștită, care a durat câțiva ani. Deși erupția a izbucnit în partea opusă a Soarelui de pe Pământ, Observatorul Solar Dynamics NASA a putut să-și detecteze strălucirea pe suprafața solară. Este vizibilă în colțul din stânga sus al imaginii de mai sus.

Acesta ar putea fi un semn care arată că Soarele a intrat deja în noul său ciclu solar. Astfel, nivelul său de activitate va fi mai ridicat în câțiva ani, după cum au anticipat oamenii de știință. Deși ți se poate părea ciudat, acest lucru se întâmplă destul de constant pe suprafața Soarelui. Aceasta trece, de fapt, prin diferite cicluri de activitate, fiecare cu o durată de aproximativ 11 ani. Oamenii de știință cred că e posibil ca acesta să intre acum în ciclul solar cu numărul 25.

Ce se va întâmpla cu Soarele în noul ciclu solar

Erupțiile solare sunt explozii de radiații care provin din petele solare, petele temporare întunecate și relativ reci pe suprafața solară, cu câmpuri magnetice foarte puternice. Oamenii de știință clasifică erupțiile puternice în trei categorii: C, M și X. Fiecare clasă este de 10 ori mai puternică decât cea de sub ea; Erupțiile M sunt de 10 ori mai puternice decât erupțiile C, dar de 10 ori mai slabe decât evenimentele din clasa X.

Erupția din 29 mai a făcut parte din clasa M. Deși a fost o erupție solară relativ slabă, a atras atenția oamenilor de știință pentru că Soarele nu a mai avut niciuna la fel de puternică în ultimele 925 de zile.

Minimul solar, caracterizat printr-un nivel minim de al petelor solare și activității erupțiilor, marchează sfârșitul unui ciclu și începutul unuia nou. Putem prezice pe larg când se va întâmpla acest lucru, dar de fapt este dificilă identificarea unei date precise. În cazul în care vom vedea mai multe erupții solare în următoarea perioadă, acest lucru ne poate confirma că Soarele va intra într-un nou ciclu.

Pe măsură ce activitatea solară va crește, pe suprafața stelei vor apărea tot mai multe pete solare. Acestea sunt, de fapt, „aglomerări” întunecate de câmp magnetic. Ele stau la originea unei serii de fenomene care au loc pe suprafața Soarelui precum erupții solare, sau ejecții de masă coronală.