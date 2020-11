Digi | RCS-RDS se bucură de un număr generos de clienți. Dar mulți dintre ei nu știu ce oferă operatorul – gratuit de multe ori. Uite o opțiune de care poți profita imediat.

Când vine vorba de opțiuni sau extraopțiuni, operatorul are o ofertă bogată. Dar dacă ești fanul serialelor și filmelor, ar trebui să afli și să profiți de una aparte: conținutul HBO oriunde te duci.

Ca să beneficiezi de așa ceva trebuie să fii client Digi TV și Digi Net, să beneficiezi de ambele servicii la aceeași adresă și să ai activă extraoptiunea HBO sau Maxpak.

Cum poți profita de oferta gratuită de la Digi | RCS-RDS

Pentru HBO Go, Digi | RCS-RDS promite peste 2.000 de ore de conținut, de la seriale și filme de top până la documentare și programe speciale. Apoi, ai acces nelimitat pe PC, smartphone, tabletă și smart TV. Totodată, ai posibilitatea de a viziona de mai multe ori orice film, serial sau alt program disponibil, ceea ce nu prea ai pe TV decât cu sistem dedicat.

Totodată, ai la dispoziție episoade difuzate înainte de premiera la TV și conținut actualizat zilnic, disponibil cel puțin patru săptămâni.

Aplicația HBO Go e disponibilă atât pe iPhone în App Store, cât și pe Android în Play Store.

Cum activezi contul HBO Go, dacă ai abonament Digi | RCS-RDS? Intră în contul tău Digi, accesează Serviciile Mele și selectează HBO Go. Apoi, selectează butonul „Activează”. Primești link-ul de activare direct în contul Digi, îl accesezi, iar datele referitoare la codul PIN și ID-ul facturii sunt precompletate. În fine, setezi adresa de mail și parola pentru activarea contului HBO GO. Și gata, ai HBO Go peste tot unde ajungi.

Și mai ține cont de-o opțiune: Digi Online. Prin aceasta ai acces la peste 70 de canale TV online, vezi meciurile din UEFA Champions League, UEFA Europa League, Liga 1, Seria A, La Liga sau Ligue 1 pe orice dispozitiv și, totodată, în aplicație ai secțiunea HBO Go unde poți urmări și filmele sau serialele preferate.