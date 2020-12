De ce să faci cadouri: beneficiile psihologice ale unei tradiții care ajută pe toată lumea

În această perioadă ciudată, în care fiecare dintre noi este cât se poate de supărat, dezamăgit sau epuizat, să faci un cadou unor oameni dragi s-ar putea să fie cel mai frumos gest. Te va ajuta atât pe tine cât și pe ei.

La fel ca mulți români în această perioadă complicată, disponibilitatea banilor s-ar putea să fie o problemă. Dacă ești într-o relație de cuplu, nu este exclus să fi avut o discuție pe marginea cadourilor și să fi ajuns la concluzia că ”anul ăsta nu ne facem cadouri”. La prima vedere, pare o decizie logică, sănătoasă și calculată. În practică, beneficiile derivate din momentul oferirii unui cadou îți arată că vă înșelați amarnic, amândoi.

Cadourile nu trebuie să fie despre bani, dar pot fi. Nu trebuie să fie consistente, dar nu este greșit dacă sunt. Nici măcar nu trebuie fie niște obiecte fizice, pot fi experiențe, o cină la un restaurant, un masaj, un bilet la un concert. Dacă vezi cadourile ca o sursă semnificativă de stres financiar, nu sunt.

În schimb, în momentul în care dăruiești un cadou, ești mult mai fericit. Te încarci cu energie pozitivă, iar dacă ai oferit un cadou reușit, din bucuria generată vei dobândi o foarte mare parte. Un cadou, este la fel de mult despre cel care îl dăruiește, cât și despre cel care îl primește.

De ce dăruim cadouri

Practica de a da cadouri este una omniprezentă în fiecare cultură de pe mapamond. Deși o asociem cu aniversări sau sărbători precum Crăciun sau Paște, toată lumea poate primi sau oferi cadouri în permanență. În cel mai rău caz, amploarea pe care a luat-o Crăciunul în ultima sută de ani și rolul lui Moș Crăciun în acest eveniment a ajuns să fie mai degrabă despre cadouri, decât despre nașterea Mântuitorului.

Dacă ai însă în vedere beneficiile rezultate din această practică, nici măcar nu este un lucru rău. La fel ca multe alte lucruri bune care ies din tradiții, faptul că există o sărbătoare anuală care te responsabilizează să fii generos este mai puțin dezastruos decât pare la prima vedere, atât financiar, cât și emoțional.

Ca să înțelegi mai bine fenomenul, ai în vedere acest studiu publicat în revista Science. Deși nu au găsit încă o explicație pentru acest fenomen de tip cauză/efect, realitatea este una cât se poate de simplă. Oamenii sunt mai fericiți când cheltuie bani pe cei din jur decât atunci când cheltuie bani pe propria persoană. Suma în sine nu este neapărat concludentă, cât practica dăruirii.

Așa ești mai fericit, iar în contextul unei pandemii globale cu consecințe imprevizibile de la o zi la alta, nimic nu ar trebui să-ți dorești mai mult decât să fii fericit. Când sănătatea mentală este cel mai arzător subiect al momentului, fiecare cărămidă pe care o pui la temelia echilibrului tău mental poate fi revoluționară.

În cel mai rău caz, să oferi un cadou de Crăciun persoanei iubite, părinților sau unor prieteni este mostra de normalitate care te ajută să rămâi cu alt gust după 2020.

La ce ajută să dai cadouri, în practică

S-ar putea să știi și tu că este benefic să faci cadouri. Te ajută să te simți bine când le primești sau le oferi. În practică, de fapt, câștigi mult mai mult decât ai crede la prima vedere. Să fii generos te motivează emoțional, te încântă până la un nivel în care te simți un om mai bun, ai mai multă încredere în tine.

Cadourile întăresc relațiile interumane, pot ”micșora” distanța dintre prieteni aflați pe continente diferite sau pot reconfirma importanța conexiunii pe care ai o cu omul de lângă tine. Prin cadouri, te simți mai aproape de oameni, sporești încrederea în relațiile tale de prietenie și manifești afecțiune, pe lângă generozitate.

Dacă fața unui prieten s-a luminat când i-ai oferit un cadou memorabil, ai văzut la prima mână cum funcționează eliberarea de endorfine, hormonul fericirii. Creierul nostru are conexiunile create de așa natură încât să găsească fericire în a oferi fericire, iar această realitate cu siguranță nu este atestată științific doar în cazul relațiilor intime. Ca și efect psihologic, acele endorfine pe care le generezi printr-un gest simplu sunt similare cu sentimentul pe care îl dobândești când câștigi o competiție sau ai terminat o sesiune foarte dificilă de exerciții la sală. Te simți împlinit.

În cazul în care vrei să rămâi cu ceva din pandemie, m-aș bucura să conștientizezi conexiunea foarte puternică dintre sănătatea mentală și cea fizică. Din ce în ce mai des, doctorii folosesc stresul ca argument pentru afecțiuni cardiace, pentru problemele cu stomacul și nu numai. Când faci un cadou, îți îmbunătățești brusc starea de spirit, te relaxezi, nivelul de stres scade, ești mai puțin anxios și, în consecință, mai sănătos.

Până și scăderea tensiunii arteriale a fost corelată științific cu momentul în care ți-ai manifestat dărnicia față de oameni dragi sau complet necunoscuți. Pe principiul, încearcă să faci un bine cuiva, imediat te vei simți la rândul tău mai bine.

Cum să faci cadouri? Care este cadoul perfect?

Cum am spus și mai sus, ideea de a da cadouri trebuie să fie o sursă de relaxare, bucurie, motiv de entuziasm. Din păcate, dacă ți-ai format o viziune deformată asupra subiectului, este foarte ușor să se transforme într-un motiv de stres, dacă nu panică.

Încearcă să pleci de la premisa că nu toate cadourile sunt la fel. Nu generează același nivel de fericire celui care le oferă sau le primește. Poate ai primit și tu la un moment dat un parfum care nu ți-a plăcut sau ai oferit o carte doar pentru că ți-a plăcut ție, fără să iei neapărat în calcul afinitățile destinatarului.

Dintr-un punct de vedere, cadourile se împart în două categorii, utile sau ”la sentiment”. Nu este greșit să-i cumperi cuiva ceva ce are nevoie. Ideal ar fi să iei ceva ce își dorește, dar nu și-ar cumpăra niciodată din varii motive. Asta implică însă destul de multă cercetare și poate pleca de la o poșetă fițoasă sau niște ghete până la un cuțit foarte bun de bucătărie, dacă are afinități pentru gătit.

La capitolul lucruri practice, plaja de opțiuni este de asemenea foarte mare, de la o mașină de găurit pentru că l-ai văzut împrumutând una de vreo trei ori până la un mixer mai capabil pentru că te-ai săturat să-ți vezi soția sau prietena frământând la cozonaci.

Un impact emoțional semnificativ ar putea fi derivat și dintr-un cadou sub formă de experiență. Dacă are probleme cu spatele oferă-i o ședință de masaj sau zece. Este pasionat sau pasionată de fotbal? Cumpără-i bilete la un meci. Îi place o formație anume și ai aflat că vine în țară, chiar și peste 6 luni, cumpără-i bilete. Ai oricum mai mari șanse să fie mai ieftine acum decât atunci. Nu în ultimul rând, o cină la restaurant cu un vin bun sau câteva cocktailuri s-ar putea să fie surpriza perfectă de care are nevoie persoana importantă din viața ta, pentru a lua o pauză de la ritmul cotidian.

Cel mai ciudat subiect când vine vorba de cadouri ține de manifestările de generozitate sub formă de bani. Foarte mulți percep banii ca fiind incredibil de impersonali. Poate ai auzit și tu că, în cazul în care faci cadouri în bani, înseamnă că nu cunoști suficient de bine persoana și nici nu faci un efort serios în acest sens. Realitatea nu este chiar așa.

Sunt convins că ai trecut vreodată printr-un episod în care nimic nu ți-ai fi dorit mai mult decât 100 de lei în portofel. Partea ciudată este că, în timp ce majoritatea oamenilor au o problemă cu a oferi cadouri în bani, aproximativ 61% dintre ei își doresc să-i primească. Cu alte cuvinte, problema este la tine și ține de preconcepțiile tale. Dacă primești bani, te bucuri, dar s-ar putea te simți jenat când îi dai.

Refuzând însă să dai bani, ignori faptul că foarte multe persoane din anturajul tău au nevoie de ei. Poate sunt faliți, au datorii, tocmai și-au pierdut locul de muncă sau, pentru că tot trăim în pandemie, s-ar putea să activeze într-un domeniu care a fost îngenuncheat de coronavirus.

Nu este greșit să dai bani, iar dacă ai nevoie de un argument în plus pentru acest gest, un studiu de acum câțiva ani atrage atenția asupra faptului că aceștia vor fi cheltuiți cum trebuie. Când cineva sărac primește o sumă de bani mai mult sau mai puțin generoasă, aproape de fiecare dată simte o presiune psihologică sporită pentru a nu-și bate joc de ei, pentru a-i investi în ceva util sau memorabil.

Ca o ultimă recomandare și poate cea mai ieftină, în funcție de cât de puternică este relația ta cu un prieten, oferă-i un cadou care înseamnă ceva pentru interacțiunea dintre voi doi. Poate fi o reflexie a ceea ce ați trăit împreună sau simțiți unul pentru altul, o manifestare fizică a unei amintiri. În categoria asta intră o poză importată într-o ramă, o sticlă cu nisip de pe plaja aia din Maldive pe care poate nu o să vă mai întoarceți niciodată, ceaiul ăla care i-a plăcut teribil când ați fost acum trei luni în oraș și nu știai dacă este de vânzare.

Aici nu este vorba de preț. În mod paradoxal, dacă ceva este mai ieftin, s-ar putea să aibă un impact emoțional mai mare. Este ca și cum i-ai spune că nu trebuie să faci o investiție fabuloasă pentru a-i transmite cât de mult ții la el sau la ea, pentru că relația voastră este despre mai mult decât bani. Poate sună ciudat, dar este departe de a fi greșit.

În final, Sărbătorile de Crăciun, mai mult decât alte perioade din an, sunt despre cadouri. Fă cel puțin un cadou și încearcă să fie din suflet. Dăruiește bucurie și vei primi bucurie la rândul tău. Aceasta s-ar putea să fi ultima mostră de normalitate pe acest an dominat de dificultăți.