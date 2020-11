De ce e atât de popular Among Us? Ar putea fi jocul perfect pentru 2020

Dacă ești în căutarea unui joc pe care să-l joci de la distanță cu familia și prietenii, Among Us este gratuit, ușor de învățat și disponibil pe telefon. Jocul e foarte popular în ultimul timp.

Dacă anul acesta sărbătorile de iarnă le vei petrece la distanță de familie și prieteni din cauza pandemiei COVID-19, dar vrei totuși să ai ceva de făcut de la distanță cu aceștia, Among Us e perfect pentru asta. E un joc multiplayer pentru mobil, gratuit, care este mult mai distractiv decât să ai discuții politice cu membrii familiei la cina din ajunul Crăciunului.

S-au făcut în ultimul timp o grămadă de memes pe seama jocului, care implică figuri colorate, îmbrăcate în costume spațiale. Aceștia sunt jucătorii Among Us, care a crescut în popularitate în ultimele luni.

Ce este Among Us și cum joci?

Among Us este un joc online social, multiplayer, de la dezvoltatorul InnerSloth, similar cu Mafia sau Werewolf. Poți să te joci cu patru până la 10 persoane – fie persoane pe care le cunoști, fie online cu străini.

În joc, ești membru al echipajului, la bordul unei nave spațiale, încercând să-ți menții nava întreagă și să te întorci pe Pământ alături de echipajul tău. Dar un membru al echipajului a fost înlocuit de un extraterestru parazit, care vrea să elimine restul echipajului, înainte ca nava să ajungă acasă.

Problema este că impostorul arată la fel ca toți ceilalți, pentru că și-a schimbat forma în una umană, și va sabota nava, se va strecura prin gurile de aerisire, va înșela colegii jucători și va încerca să-i manipuleze pe alții. Totul în încercarea de a rămâne nedetectat și de a ucide restul echipajului.

Între timp, membrii echipajului trebuie să îndeplinească sarcini pentru a repara nava și nu pot vorbi între ei decât dacă se raportează un deces sau după ce un jucător apasă butonul de alarmă. Apoi, echipajul supraviețuitor poate dezbate în mod deschis prin chat cine crede că este impostorul și apoi votează toată lumea. Dacă impostorul este eliminat, echipajul câștigă. Dar dacă grupul votează din greșeală un membru al echipajului, toată lumea revine la întreținerea navei, până când se găsește un alt cadavru și se votează din nou. Totul e despre deducere și atenție la detalii.

De ce este jocul atât de popular dintr-o dată?

Among Us a fost lansat în iunie 2018, dar a ajuns brusc în topul listelor de download, ajungând la peste 86 de milioane de descărcări până la jumătatea lunii septembrie. De ce creșterea bruscă a popularității?

Răspunsul pare a fi reprezentat de streamerele Twitch, întrucât Among Us a fost jucat de către jucători populari pe platforma de streaming de jocuri online, cum ar fi Sodapoppin, Pewdiepie, Shroud și Ninja. Pe Twitch, Among Us are 3,3 milioane de adepți – în comparație, Fortnite are 3,7 milioane.

Ziceam că au apărut multe memes despre joc pe Twitter și Reddit. Acesta ar fi, de asemenea, încă un motiv pentru popularitea sa. De asemenea, este posibil ca mulți oameni să fi epuizat deja alte jocuri online care se pot juca la distanță, cu prietenii, în timpul carantinelor, iar jocul este ceva nou și ușor de jucat de departe.

În plus, jocul acceptă redarea pe mai multe platforme, pe PC și mobil, atât în ​​jocuri multiplayer locale, cât și online, ceea ce face mai ușor ca oamenii să joace jocul împreună, indiferent de dispozitivul pe care îl folosesc. Mulți jucători folosesc și platforma Discord pentru a discuta cu prietenii în timp real, în timp ce joacă.