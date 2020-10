Ultima versiune de Fortnite, mai utilă ca niciodată: schimbarea la care nu se aștepta nimeni

Fornite este unul dintre cele mai populare jocuri din lume, iar efortul celor de la Epic Games de a-l actualiza constant amplifică interesul fanilor.

Chiar dacă a primit o lovitură masivă din partea Apple, motiv pentru care nu mai poți juca Fortnite pe iPhone sau iPad, creatorii jocului nu s-au dau bătuți. Cea mai recentă actualizare adusă Fortnite este mai utilă ca niciodată și vine ca o veste foarte bună pentru cei care aveau o problemă cu spațiul.

Dincolo de faptul că noua versiune de Fortnite include elemente vizuale specifice Hallowen, aceeași iterație te pregătește pentru un concert in-game al lui J Balvin, intitulat Afterlife Party. Evenimentul este programat pe 31 octombrie la ora 9PM ET. Din cauza decalajului de fus orar, în România îl vei putea vedea la 4:00AM pe 1 noiembrie.

Noul Fortnite va intra însă în istorie pentru altceva. Pe sistemele cu Windows, actualizarea are valoarea fabuloasă de 27GB. După ce îl instalezi, dimensiunea jocului va scădea brusc. Ca referință, la momentul de față, Fortnite a ajuns la aproximativ 90GB pentru majoritatea utilizatori de PC. După update, întregul joc va ajunge să ocupe un mult mai rezonabil 31GB.

Conform postării de pe Twitter pe marginea subiectului, actualizarea optimizează întreaga structură de fișiere a jocului. În consecință, fiind fișiere mai mici și mai puține, până și timpul de încărcare va scădea semnificativ, în cazul celor care aveau o problemă din acest punct de vedere. Update-ul vine și cu un beneficiu pe termen lung, actualizările viitoare fiind semnificativ mai mici decât cele din ultima perioadă.

În altă ordine de idei, Fornite nu este singurul joc online de tip battle royale care ocupă o cantitate masivă de spațiu liber. În 2018, aveai nevoie de doar 18GB pentru a instala Fornite, iar dimensiunea a crescut de cinci ori în ultimii doi ani. Cel mai șocant este însă Call of Duty Warzone, creația celor de la Infinity Ward ocupă 200GB pe PC-uri.

