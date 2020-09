Dacia secretă care îi lasă pe români fără cuvinte: ne luăm adio de la Duster?

Dacia a anunțat deja trei modele noi: Logan, Sandero și Sandero Stepway. Dar se vehicula, înainte de anunț, că vor fi lansate șapte modele noi. Acum aflăm detalii suplimentare despre mașina ținută la secret.

Odată cu cele trei noi modele anunțate, e clar: Dacia Sandero Stepway e mașina pe care s-o vrei. E perfectă pentru oraș, are o gardă suficient de înaltă, are un design modern și e mixul perfect între hatchback și SUV. Odată cu acest anunț a venit unul neașteptat: Logan e retras de pe anumite piețe.

Logan a fost prima mașină pe care Dacia a lansat-o după preluarea de către Renault a uzinei. A debutat în 2004, iar acum a ajuns la a treia generație.

Înainte de anunțarea celor trei modele, se vehicula că Dacia pregătește șapte mașini noi pentru următorii doi ani. Presa franceză nota că ne putem aștepta să vedem Lodgy 2 și Dokker 2, iar în primăvara lui 2021 ar trebui să fie lansat Logan 3 MCV. Tot în primăvara anului viitor ar fi rândul Spring, mașina electrică. În fine, în 2022 ar trebui să avem o Dacia Duster cu facelift.

Surpriza de la Dacia ar fi un SUV mai mic decât Duster

Acum, presa italiană notează că Dacia va lansa, în 2021, un SUV cu șapte locuri, conform Spotmedia. Numele viitorului model al constructorului de la Mioveni nu este cunoscut, dar are codul intern RJI. Ar avea peste 4,5 metri lungime și șapte locuri într-o configurație 2+3+2.

Modelul va fi dezvoltat pe platforma CMF-B, precum noile generații Sandero și Logan, ceea ce înseamnă că ar putea fi și o versiune hibridă.

Despre acest model nou s-a zvonit și în primăvara lui 2020. Era vorba la acel moment de un alt SUV de dimensiuni mai mici, eventual crossover. Mașina era programată pentru 2020, dar e posibil ca lansarea să fie amânată pentru 2021.

Ar fi vorba de o reinterpretare a Dacia Lodgy. Și ar aduce o unificare a platformelor. În prezent, Lodgy are propria platformă, rezultată din modificarea vechii B0, preluată de la Clio și îmbunătățită de-a lungul anilor.

Cât despre Duster, odată cu lansarea posibilă din 2022, ar ajunge la a treia generație. În prezent are vânzări bune, mai ales în Europa de Vest, iar Renault o vinde în alte țări sub propria marcă. În ceea ce privește dispariția, cel mai probabil vorbim pentru generația a treia de-o modificare a dimensiunilor, ca să fie un SUV mai mare, iar Lodgy (sau ce nume va avea) să ofere mașina mai mare decât Sandero Stepway, eventual cu tracțiune integrală.