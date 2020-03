Dacia la preț excelent prin Rabla: cât costă cel mai ieftin model

Programul Rabla a început oficial. Dacă vrei o mașină, dar să nu dai prea mult, am aruncat o privire la ce are Dacia. Am găsit și-un model bun la un preț mic. Sigur, ai putea alege și un Duster pe GPL.

Prin programul Rabla, Dacia propune un Logan Acces SCe 73. Cea mai frumoasă parte e că prețul e mic: 5.990 de euro. Iar lunar asta înseamnă 39 de euro. Ce oferă mașina nu-i ceva ieșit din comun, evident. Ai faruri de zi cu LED, funcție Start&Stop, ABS și EBD (repartiție electronică de frânare), dar și AFU (asistare la frânare de urgență).

Mașina dispune și de ESP, pentru stabilizarea mașinii, dar și ASR, funcție antipatinaj. Pentru siguranța ta, acest Logan are airbaguri frontale și laterale. Oferta completă Dacia o găsești online aici, unde e și mașina asta.

Dacă te gândești la ceva mai mult, nu ar strica un Duster pe GPL. Consumă mai puțin, combustibilul e încă mai ieftin, iar împreună cu rezervorul pe benzină ai o autonomie de circa 1.000 de kilometri cu această Dacia.

Ce prevede programul Rabla, pentru Dacia și nu numai

Câți bani sunt pentru fiecare program

Clasic – 405 milioane lei (aproximativ 60.000 de mașini uzate scoase din uz)

Plus (mașini electrice și hibrid) – 140 milioane lei (vor putea fi achiziționate și motociclete electrice)

Pentru electrocasnice – 30 milioane lei (înlocuirea a aproximativ 100.000 de electrocasnice vechi; ținta este înlocuirea lor cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic)

Ministerul Mediului a spus însă că, în 2020, programul Rabla are cel mai mare buget de când există. „Va avea cel mai mare număr de beneficiari din ultimii 15 ani: se estimează că în jur de 60.000. Valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei (1.350 de euro)”, a transmis Ministerul.

Totodată, e bine să știi un lucru. Prima de casare poate să crească cu încă 1.000 de lei, dacă maşina pe care o alegi are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km. Pe scurt, dacă alegi o mașină cu sistem GPL sau GNC primești și acești bani în plus.