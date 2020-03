Începe programul Rabla: cum iei 1.000 de lei în plus pentru mașina nouă

Programul Rabla pentru 2020 cuprinde trei categorii: mașini clasice și electrice, și electronice. Dacă vrei o mașină clasică, poți primi cu 1.000 de lei în plus. Dar mașina trebuie să fie, într-o anumită măsură, specială.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) cuprinde cele trei tipuri de programe: Rabla Clasic, Rabla Plus și o rabla pentru electrocasnice. Pentru cea din urmă trebuie să știi că noile electrocasnice trebuie să aibă o clasă energetică superioară, cât se poate de eficientă.

Câți bani sunt pentru fiecare program

Clasic – 405 milioane lei (aproximativ 60.000 de mașini uzate scoase din uz)

Plus (mașini electrice și hibrid) – 140 milioane lei (vor putea fi achiziționate și motociclete electrice)

Pentru electrocasnice – 30 milioane lei (înlocuirea a aproximativ 100.000 de electrocasnice vechi; ținta este înlocuirea lor cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic)

Ministerul Mediului a spus însă că, în 2020, programul Rabla are cel mai mare buget de când există. „Va avea cel mai mare număr de beneficiari din ultimii 15 ani: se estimează că în jur de 60.000. Valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei (1.350 de euro)”, a transmis Ministerul.

Programul Rabla începe oficial pe 17 martie, de la ora 13.

În ce condiții poți primi 1.000 de lei în plus la Rabla

Ministerul Mediului a transmis că prima de casare poate să crească cu încă 1.000 de lei, dacă maşina pe care o alegi are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km. Pe scurt, dacă alegi o mașină cu sistem GPL sau GNC primești și acești bani în plus.

Ministerul a decis și creşterea eco-bonusului pentru maşinile hibride convenţional (cele care nu se încarcă la priză) de la 1.700 de lei la 2.500 de lei.

După cum a spus ministrul Costel Alexe, poți adăuga peste prima de casare două eco-bonusuri şi, astfel, suma decontată de noi din costul maşinii poate să depăşească 2.000 de euro. „Dau şi un exemplu, ca să fie clar pentru toată lumea: dacă vreunul dintre voi alege să cumpere o maşină hibrid convenţional, cu un prag de emisii de 96 de g CO2 i se va putea deconta din costul maşinii peste 2.000 de euro”, a transmis Alexe.

În fine, mai trebuie să știi că, în 2020, Rabla Clasic mai prevede și bani pentru alt tip de vehicule. Cei care vor să-şi cumpere o motocicletă o pot face acum prin programul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Şi în acest caz trebuie casat un autovehicul vechi, iar prima de casare este de 3.500 de lei.