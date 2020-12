Cum salvezi sărbătorile prin tehnologie. Scurt ghid de activități online în primul Crăciun „altfel”

Ai fi crezut că vei face față cu brio restricțiilor din viața noastră de zi cu zi de aproape un an încoace. Dar de Crăciun e deosebit de greu să-l petreci fără familie și prieteni.

Desigur, tehnologia nu poate fi niciodată un adevărat înlocuitor pentru conexiunea umană. Dar tehnologia ne-a ajutat foarte mult în pandemie și vrem-nu vrem, trebuie s-o folosim. Există mai multe instrumente disponibile pentru a-ți face următoarele zile mai puțin solitare, dacă ești departe de familie sau prieteni din cauza restricțiilor. Multe dintre ele au devenit proeminente în cursul anului 2020, pe măsură ce pandemia de coronavirus a luat amploare și a trebuit să învățăm să folosim noi modalități de comunicare.

Jocurile, videoconferințele și streamingul nu par activități tradiționale de Crăciun, dar cu un pic de planificare, ne-ar putea împiedica să ne simțim despărțiți unul de altul în timpul sărbătorilor. Iată câteva sfaturi la îndemână pentru a profita la maxim de tehnologie de acest Crăciun „altfel”.

Le urezi “Crăciun fericit” alor tăi pe Zoom

Zoom a anunțat că va renunța la limita de 40 de minute pentru apelurile video pentru ziua de Crăciun. Acest lucru înseamnă că oricine are un cont gratuit va avea utilizare nelimitată a software-ului pentru 25 decembrie. Acest lucru, combinat cu ușurința de utilizare a aplicației, îl face o modalitate excelentă de a-i vedea și a vorbi cu cei dragi, chiar dacă nu puteți fi împreună.

Tot ce trebuie să faci e să te înscrii pe Zoom cu o adresă de e-mail validă. Descarcă aplicația mobilă sau pentru desktop, acceptă politica de confidențialitate și termenii și condițiile și ești gata să folosești Zoom. La fel ca alte software-uri de conferințe video, Zoom oferă criptare pe 256 de biți pentru orice transmisie, ceea ce înseamnă că poți avea încredere în întâlnirile tale video. De asemenea, documentele partajate în cadrul acestora rămân în siguranță.

Cum să te joci împreună cu prietenii jocuri online

Nu are același farmec ca și cum ai juca o partidă de Rummy sau Monopoly la masa de Crăciun cu familia, dar există alternative digitale pentru jocurile de Crăciun. Jocurile pe smartphone precum Among Us, un joc foarte popular în ultimul timp, permit între 4 și 10 persoane să se joace împreună, fie online, fie prin Wi-Fi.

Jucătorii trebuie să descopere ce membru al grupului este un impostor pe o navă spațială. Există o serie de moduri diferite prin care îți poți adăuga prietenii în joc. Pentru a începe un joc, selectează “Online” din meniul principal, adaugă-ți numele în partea de sus și ți se vor oferi o serie de opțiuni de joc – fie „Gazdă”, „Public” sau „Privat”. Dacă selectezi opțiunea “Gazdă”, vei controla cine se alătură jocului tău și dacă vrei să-ți adaugi prietenii în joc sau doar să joci cu persoane aleatorii.

Ulterior, vei fi condus în zona de lobby a jocului, unde poți alege dacă joci un joc public sau privat. În cazul primului, așteaptă să ți se alăture alți jucători, dar dacă vrei să joci un joc cu prietenii, alege “Privat”, apoi distribuie prietenilor tăi codul care ți se oferă în partea de jos a ecranului.

Alternativ, jocurile precum Jackbox permit altor jucători să se alăture de la distanță prin intermediul smartphone-urilor lor. O persoană va trebui să „găzduiască” jocul și să îl instaleze fie pe PlayStation, Xbox sau PC. Există o serie de jocuri diferite diverse și competitive chiar și dacă ești mai oldschool și alegi să joci cu prietenii online WOW, LOL sau HOTS.

Cum să distrezi copiii cu „Santa’s Village” de la Google

Dacă vrei câteva activități tematice Crăciunului pentru copii, atunci jocul interactiv pentru copii Santa’s Village de la Google este perfect. Gigantul tehnologic lansează platforma bazată pe browser în fiecare decembrie și conține jocuri, puzzle-uri și sarcini educaționale pentru a-i distra pe copii.

Acesta culminează în fiecare an cu Santa Tracker, în Ajunul Crăciunului, care-l urmărește pe Moș Crăciun pe Google Maps, în timp ce călătorește ca să ofere cadouri tuturor copiilor. Pe 24 decembrie, Moș Crăciun își va distribui locația pe Google Maps, astfel încât copiii să-i poată urmări călătoriile în timp ce navighează pe glob. Această urmărire live chiar îi face fericiți pe copii.

Tot ce trebuie să faci e să dai click pe tabloul de bord Santa Tracker sau în aplicația Android Santa Tracker, deoarece Kris Kringle vizitează fiecare țară și 419 locații diferite pe parcursul a 25 de ore, inclusiv ruinele orașului antic Myra, Turcia, unde legendarul Sf. Nicolae era episcop, dar și Rovaniemi, Finlanda, pe care mulți o consideră a fi „casa lui Moș Crăciun”.

Uită-te la filme de Crăciun împreună cu prietenii, folosind Netflix Party

Este greu în această perioadă pentru familii să se adune și să urmărească împreună un film în ziua de Crăciun. Dar există o aplicație numită Netflix Party, prin care te poți uita la filme împreună cu cei dragi. Netflix Party este gratuit și este destul de ușor de configurat.

Este vorba doar de adăugarea unei extensii Google Chrome pe computer. După ce ai configurat-o, poți începe să vizionezi orice film sau emisiune Netflix și să dai click pe butonul Netflix Party, pentru a crea o “petrecere” Netflix. Apoi, ți se va afișa un link către evenimentul pe care l-ai creat și tot ce trebuie să faci este să distribui acest link prietenilor cu care vrei să te uiți la filme.

De asemenea, oferă un chatroom, pentru a permite telespectatorilor să vorbească despre ceea ce urmăresc, în timp ce urmăresc. Extensia funcționează numai pe Chrome pe computerele desktop sau pe laptop.

Cum să „filmezi” renii care-ți vizitează casa, pentru a le face o surpriză copiilor în dimineața de Crăciun

Site-ul McDonald’s Reindeer Ready le oferă părinților șansa de a-l „filma” pe unul dintre renii lui Moș Crăciun care mănâncă morcovi în casa lor. Instrumentul s-a dovedit a fi popular în rândul părinților în anii anteriori.

Utilizatorii trebuie pur și simplu să viziteze site-ul web pe telefonul sau tableta lor, să aleagă „Reindeer Live” și să dea click pe „Începeți”. Apoi va face o poză la sufragerie, iar site-ul va face restul. Folosind fotografia încărcată, site-ul va adăuga automat un videoclip cu un ren care mănâncă niște morcovi chiar în sufrageria ta. Părinții pot salva apoi filmările pe telefoanele lor, gata să le arate copiilor în dimineața de Crăciun.

Cum să vorbești cu Moș Crăciun digital în acest Crăciun

Crăciunul nu e complet fără bucuria copiilor de a se întâlni cu Moș Crăciun. Din fericire, WiFi-ul ajunge la Polul Nord, așa că iată cum poți configura un apel virtual cu Moș Crăciun.

Se spune că necesitatea este mama invenției și o companie care dovedește acest lucru este Santascallingyou.co.uk. Serviciul a fost înființat de actorul James Bartlett, care le-a dat de lucru actorilor care nu mai au spectacole și filmări în pandemie, și care ar putea ajuta la păstrarea magiei de Crăciun. Site-ul web îți permite astfel să configurezi apeluri cu Moș Crăciun, cu doamna Crăciun, dar și cu unul dintre spiridușii Moșului. Prețurile încep de la cinci lei.

Alți furnizori de servicii similare includ Santa’s Lapland, care ar organiza în mod normal excursii pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun într-un cadru sezonier adecvat. Pe site-ul lor pentru serviciul video, un mesaj de la Moș Crăciun spune: „Nu este un secret faptul că Crăciunul este perioada mea preferată din an. Îmi petrec tot anul așteptând să vă urez bun venit în casa mea din Laponia și decembrie nu este niciodată suficientă. Dar anul acesta trebuie să rămânem cu toții la o distanță sigură, așa că sper că familiile mă vor întâmpina în casele lor, prin magia tehnologiei. Nu sunt cel mai bun cu tehnologia, prefer praful magic de reni, dar micile mele ajutoare istețe s-au ocupat să pregătească o modalitate de a vorbi cu tine online, așa că pot în continuare să îți împlinesc dorințele de Crăciun de departe”.