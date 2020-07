Cum resetezi rețeaua în macOS și rezolvi problemele de conectivitate la internet pe Mac

În teorie, un sistem Apple este un pic mai stabil când vine vorba de conexiuni la internet și interacțiunea cu alte echipamente de rețelistică din casă. Asta nu înseamnă însă că este perfect.

Cât timp vorbim de un computer, întotdeauna, ceva poate să meargă prost. Asta înseamnă că ar fi bine să ai în minte câteva cunoștințe pe partea de depanare. Dacă tot ai făcut un efort financiar și ți-ai luat un Mac, ar fi păcat să nu știi cum resetezi rețeaua în macOS pentru a rezolva majoritatea problemelor de rețelistică.

Primul pas pe care trebuie să-l urmezi, un pic mai simplu comparativ cu celelalte constă în dezinstalarea și reinstalarea plăcii de rețea. În acest sens, intră în System Preferences sau Preferințe Sistem și accesează secțiunea Network sau Rețea. Bifează Wi-Fi în stânga sus și apasă pe – (minus) în stânga jos. Apasă pe Apply pentru confirmare. Pentru a o reinstala, apasă pe + în stânga jos, intră la secțiunea Interface, fă click pe Wi-Fi și apasă pe Create. Click pe Apply și exit. Eventual, repornește-ți sistemul.

Dacă situația nu a devenit subit mai roz, mai există un set de proceduri pe care îl poți urma. Acesta implică resetarea tuturor parametrilor de conectivitate la rețea din computerul tău Apple. Nu vei pierde date și nu există un risc semnificativ, dar trebuie să fii precaut.

Dezactivează conexiunea Wi-Fi din dreapta sus de lângă ceas. Intră în Finder și, din meniul Go, intră la Go to Folder sau apasă concomitent pe CMD + Shift + G. Tastează în noua fereastră /Library/Preferences/SystemConfiguration/ confirmă cu apăsarea tastei Enter. În noua fereastră selectează cu tasta CMD apăsată fișierele pe care le găsești din lista de mai jos.

com.apple.airport.preferences.plist

com.apple.network.identification.plist

com.apple.wifi.message-tracer.plist

NetworkInterfaces.plist

preferences.plist

Dacă găsești doar patru în loc de cinci, nu-ți fă griji. Șterge fișierele identificate și repornește-ți Mac-ul. Nu-ți fă griji, dacă nu ai șters și altceva, nu pierzi nimic. Acele fișiere de configurare a rețelei se vor recrea automat. După restart, activează conexiunea Wi-Fi și totul ar trebui să fie în regulă.