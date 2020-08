Cum pui mâna pe Quake 3: cel mai îndrăgit shooter, gratuit pentru trei zile

Unul dintre cele mai populare FPS-uri din toate timpurile este gratuit pentru o perioadă limitată. Dacă ți-a plăcut vreodată Quake 3, acum îl poți avea gratuit.

Quake III Arena s-a lansat în 1999 cu accent pe funcționalitate multiplayer. Dezvoltat de ID Software, titlul venea în continuarea unor jocuri care au făcut istorie, Quake și Quake II. Spre deosebire de primele jocuri însă, titlul nu avea o campanie single player, pe care să o parcurgi de unul singur. Ce puteai face însă, era să te lupți cu boți, jucători cu inteligență artificială, pentru a-ți finisa aptitudinele pentru luptele cu prietenii.

Quake III Arena este atât de influent și de relevant pentru genul shooterelor multiplayer, încât continuă să atragă jucători și în 2020, pe lângă faptul că a fost subiectul unui număr aparent de competiții multiplayer de-a lungul celor două decenii de disponibilitate.

La momentul de față, poți cumpăra Quake 3 de pe Steam cu 15 euro. Alternativa ar fi să-l iei gratuit pentru aproximativ 72 de ore, în funcție de momentul în care citești acest material. Oferta celor de la Bethesda funcționează doar prin intermediul launcher-ului omonim. Deci nu-l poți descărca de pe Steam sau din altă parte.

Oferta a fost făcut publică în contextul conferinței QuakeCon, desfășurată online în acest an între 7 și 9 august. De atunci, în fiecare săptămână, pentru doar trei zile, au fost oferite gratuit Quake, Quake II și Quake III Arena.

Pentru a te bucura de Quake III Arena gratuit, pentru totdeauna, trebuie să-l descarci folosind launcherul Bethesda, după ce ți-ai creat un cont la această adresă. Trebuie să fii autentificat pentru a-ți instala jocul și a-l păstra în colecția ta virtuală de titluri.

Anunțul oficial pe marginea acestui subiect a fost făcut prin intermediul contului oficial de Twitter al Bethesda în semn de mulțumire pentru donațiile strânse în timpul conferinței QuakeCon din acest an, după cum se poate vedea în postarea de mai jos.

THANK YOU! The total is in, and you raised over $30,000 during #QuakeCon at Home for @NAACP_LDF, @DirectRelief, @TrevorProject, and @UNICEF!

As a thank you, we’ll be unlocking Quake II on 8/12 and Quake III on 8/17, free for 72 hours each on the Bethesda net Launcher. pic.twitter.com/dfNM6F1qaH

— Bethesda (@bethesda) August 10, 2020