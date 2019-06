Quake II RTX – retrăirea amintirilor din copilărie cu ray tracing

Zilele astea am avut ocazia să mă întorc în timp, pe vremea când aveam vreo opt ani și simțeam gustul FPS-urilor. Jocul? Quake II cu ray tracing.

Nvidia a adus anul acesta o nouă tehnlogie pe piață, odată cu plăcile video RTX, care ar trebui să facă ca jocurile să arate mai bine ca niciodată. Am avut două titluri, Battlefield V și Shadow of the Tomb Raider, care au implementat ray tracingul, dar în metode diferite. Battlefield V s-a concentrat pe redarea reflexiilor, iar Shadow of the Tomb Raider mai mult pe umbre.

Diferențele, în aceste două cazuri, dintre RTX ON și OFF au fost subtile, dar apoi a venit Metro Exodus care a aplicat ray tracingul la nivel de iluminare, iar astfel global illumination a transformat jocul într-unul superb.

Au mai fost anunțate și alte titluri care vor suporta tehnologia Nvidia, însă încă sunt prea puține jocuri ray traced și costul asupra performanței este încă prea mare. Ca să mai aducă tehnologia în fața mai multor oameni, studioul LightSpeed de la Nvidia a refăcut clasicul FPS Quake II cu RTX. Demo-ul este gratuit și poți să încerci ray tracingul și pe o placă GTX, dar nu este recomandat pentru că scăderea performanței este dramatică.

Celebrul hit din 1997 este primul joc din lume care este path-traced în totalitate, adică în care s-au unificat efectele de iluminare precum umbririle, reflexiile și refracțiile într-un singur algoritm de ray-tracing.

Am testat Quake II RTX și m-am întors la vremea când aveam opt-nouă ani și descopeream toate hiturile de la vremea respectivă. Imediat cum am intrat în joc mi-am adus aminte de meniu, de loading screen și de scena de început cu nava prăbușită într-un colț al camerei. Totuși, ceva nu era la locul lui: jocul arăta prea bine pe un monitor ultrawide la o rezoluție de 3440 x 1440 pixeli. Sigur, texturile erau totuși prea șterse, iar personajele mult prea pătrățoase, însă atmosfera, lumina și umbrele erau din 2019.

Schimbarea la față a lui Quake II cu RTX

Am intrat în setări și am trecut de la RTX la OpenGl și diferențele au fost sesizabile. Texturile mediului, armelor și inamiciilor era mai șlefuite pe RTX, iluminarea mai bună, mai realistă, iar umbrele mai pline. Această nouă variantă se simțea aproape ca un joc nou, mai ales dacă schimbau și mecanicile jocului, dar aici vorbim doar de un makeover, nu de un remake.

Am trecut prin mai multe nivele (și prin amintirile mele din fața unui Pentium 486 jucând Quake II) și am schimbat de la RTX la OpenGL ca să văd diferențele. Este uimitor cât de mult poate schimba lumina o scenă. Diferența uimitoare mi s-a părut într-o scenă în care eram într-o apă și puteam vedea și cerul. Când am schimbat pe modul vechi de redare a graficii am crezut că s-a stricat ceva, că a dat crash, dar nu, era doar vechiul Quake II.

Am testat jocul pe un PC format dintr-un procesor Ryzen 5x 1500x 3.7 GHz, placă video Nvidia 2080 Ti și 16 GB RAM HyperX. Am menționat asta pentru că trebuie să-ți zic de performanță. Da, este un joc vechi de 22 de ani, dar ray tracingul este tehnologie nouă și solicită mult placa video. Așadar, Quake II (cu toate setările maxime) a rulat la 40-50 de FPS cu RTX, iar fără jocull ajungea la 1000 FPS.

Diferența este uriașă și vreau să-ți arăt că și cea mai puternică placă video RTX pentru consumatori este pusă în dificultate de tehnologia de ray tracing. Sigur, ar fi mers un procesor mai performant în acel setup și probabil stăteam liniștit la 60 FPS la rezoluție WQHD, dar ideea stă în picioare. Ray tracingul încă solicită prea multe resurse pentru majoritatea gamerilor.

Da, remasterizarea lui Quake II este o găselniță de marketing a Nvidia prin care vrea să ducă această nouă tehnologie în fața cât mai multor ochi, tocmai pentru că nu există prea multe titluri noi unde ai putea vedea asta, iar aplicarea RTX-ului are încă un efect prea mare asupra performanței.

Dar ce îmi este clar este faptul că această nouă metodă de a realiza iluminarea, reflexiile și refracțiile într-un joc este viitorul, fie că o vedem aceste efecte pe viitoarele console sau pe PC-uri.

Într-un final, Quake II RTX este ca o mașină vintage căreia i-ai restaurat caroseria, dar la interior sunt aceleași probleme. Așa că mai bine-ți iei o Dacie urătă la exterior, dar funcțională, însă mașina vintage (în cazul ăsta Quake II RTX) este atât de frumoasă, încât te gândești de două ori.