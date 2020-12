Cum partajezi jocurile de PlayStation 5 cu prietenii sau familia: ce e o consolă ”Primary”, la ce ajută

Pe lângă o librărie incredibil de stufoasă de jocuri exclusive, cei de la Sony sunt foarte flexibili când vine vorba de partajarea titlurilor achiziționate între console, chiar dacă regulile nu sunt neapărat cele mai evidente.

Încă de pe vremea la PlayStation 3, când mulți gameri au început să-și descarce jocurile de pe internet sau să le achiziționeze în format digital, Sony a decis să faciliteze o metodă de partajare a respectivelor titluri. Ideea de bază era că ai cumpărat un joc din PlayStation Store o singură dată, dar îl poți împărtăși cu un prieten sau membru al familiei, pe o altă consolă. Dintr-un punct de vedere, vă puteți împărtăși costurile, în timp ce vă creați o colecție foarte stufoasă de titluri împreună.

Ce nu este însă atât de evident, e faptul că, dincolo de partajarea colecției de jocuri în format digital, puteți împărtăși un abonament la PlayStation Plus. În același timp, cei doi jucători, utilizatori a două console, nu trebuie să folosească același ID Sony în permanență pentru a se bucura de beneficiile descrise mai sus. În schimb, cel care cumpără jocurile trebuie să rămână autentificat pe propria consolă cu ID-ul personal, în timp ce a doua consolă este definită ca Primary.

Ce este o consolă Primary și care sunt limitările partajării de jocuri

Dacă tot ai făcut un efort supraomenesc pentru a-ți cumpăra o nouă consolă de la Sony, când ea nu prea este disponibilă aproape nicăieri, ar fi păcat să te arunci la achiziția unui număr mare de jocuri, de unul singur. Mai bine îți împarți costurile cu un prieten, iar un joc de 300 de lei devine 150 lei, o valoare semnificativ mai rezonabilă.

Pentru a profita de acest mecanism, sistemul foarte abstract intitulat înainte Primary Console acum a fost redenumit în Console Sharing and Offline Play. Activezi acea funcție, iar jocurile cumpărate de tine nu doar că pot fi instalate pe o a doua consolă, dar respectiva consolă nici măcar nu trebuie să rămână în permanență pe internet pentru ca cineva să se joace o aventură Single Player precum The Last of Us Part II sau Spider Man Miles Morales.

Pentru a activa partajarea jocurilor pe PlayStation 5, la fel ca în captura de mai sus, trebuie să mergi la Settings, în secțiunea Users and Accounts și să optezi pentru Others. De acolo, activează Console Sharing and Offline Play. După cum spune și descrierea funcției în frumos grai englezesc, odată activată, funcție ”Permite oricui folosește acest PS5 să-ți joace jocurile tale și conținutul media, chiar și atunci când consola este offline.”

Tot de acolo, poți dezactiva funcția de Console Sharing and Offline Play, dacă vrei să o activezi pe o altă consolă sau, pur și simplu, ai avut două console și vrei să vinzi una dintre ele. Ca referință, prima oară când te autentifici pe o consolă PS5, aceea este în mod automat activată ca Primary, folosind noua titulatură ”Console Sharing”. Ține de tine să o dezactivezi/reactivezi.

Nu poți avea două console cu opțiunea ”Console Sharing and Offline Play” activată simultan. Astfel, deși îți poți juca toate jocurile tale pe două console, doar una dintre ele poate avea acces la întreaga librărie de titluri chiar și atunci când este offline, neconectată la internet. Cealaltă trebuie să fie în permanență online, pentru ca validitatea licențelor sau a dovezii de achiziție să fie verificată constant.

Ce se întâmplă când ai un PS4 și PlayStation 5, cum împarți jocurile între ele

Când îți cumperi un PlayStation 5, sunt șanse foarte mari să fi avut un PlayStation 4 sau PS4 Pro înainte. Tocmai din acest motiv, în cadrul configurării inițiale a PS5, îți este pusă la dispoziție posibilitatea de a-ți clona întregul conținut de pe vechea consolă PlayStation, wireless sau cu fir. Cu alte cuvinte, Sony se așteaptă să fii un client fidel al ecosistemului, iar compania este recunoscătoare pentru afinitate ta și te recompensează pentru asta.

Cel puțin în primele câteva luni de la achiziție, colecția de jocuri create special pentru PS5 este destul de mică. Din fericire, aproape toate titlurile de PlayStation 4 pot fi jucate pe noua consolă fără prea multe bătăi de cap. În mare parte, nu ar trebui să întâmpini niciun fel de probleme de compatibilitate, dar mici bug-uri sau funcții lipsă s-ar putea să existe pentru jocurile vechi. Sony insistă însă că se fac eforturi mari pentru a facilita compatibilitatea noului PlayStation cu aproape toate titlurile pe care s-ar putea să le fi cumpărat în trecut. Din acest motiv, au fost lansate numeroase actualizări de firmware în ultimele luni pentru PS5.

Având în vedere toate aceste detalii menționate mai sus, nu este neapărat o surpriză faptul Sony recunoaște în mod oficial că activarea funcției Console Sharing and Offline Play nu influențează funcționalitatea Primary Console pe PlayStation 4.

Ca urmare, dacă ai cumpărat un joc pe PS4, îl poți juca pe un alt PlayStation 4 după ce ai definit a doua consolă ca fiind Primary. Mai mult decât atât, același joc poate fi jucat pe un PlayStation 5 pe care ești autentificat cu vechiul tău ID de PlayStation pe care l-ai folosit pentru achiziția inițială a titlului pe PS4.

Dacă mai activezi și Console Sharing and Offline Play, un joc cumpărat o dată este disponibil pe patru console, două PS4 și două PS5. Dintre acestea, un PS4 este în permanență online cu contul și adresa ta de PlayStation, al doilea PS4 este definit ca Primary. Primul PS5 este online cu contul tău de PS, în timp ce al doilea are acces la întreaga ta librărie de jocuri prin Console Sharing and Offline Play.

Primary PlayStation 4 sau ”Console Sharing” pe vechea generație

Ca un detaliu drăguț, dacă te joci jocuri de PS3 pe PlayStation 4, definirea unei console PS4 ca fiind primary nu-ți taie accesul pe două console PlayStation 3 la întreaga ta colecție de jocuri compatibile. Mai mult decât atât, contul tău poate activat și pe două console portabile, de tip PSP sau PS Vita/PS TV.

Pentru a activa un PlayStation 4 ca Primary, echivalentul ”Console Sharing and Offline Play” pe PS5, trebuie să intri în Settings la Account Management și să optezi pentru Activate as Your Primary PlayStation 4. Confirmă schimbare prin intermediul butonului Activate.

Pe PlayStation 3 găsești aceeași funcție în PlayStation Network la secțiunea Sign-in, după ce ai optat pentru Account Management. Intră la System Activation și optează pentru PS3. Selectează tipul de conținut pe care îl dorești activat, jocuri, filme sau amândouă și finalizează procesul prin butonul Activate System. Vei primi un mesaj de confirmare dacă operațiunea fost încununată de succes.

Cum dezactivezi o consolă PlayStation Primary de oriunde și oricând

În cazul în care o consolă îți este furată sau ai uitat să o dezactivezi ca fiind Primary când ai vândut-o, Sony îți pune la dispoziție un mecanism simplu și eficient pentru a-ți dezactiva vechile console online. Accesează această adresă și folosește ID-ul și parola ta Sony pentru a te autentifica. Din stânga jos, intră la Device Management, fă click pe PlayStation Consoles în dreapta și alege Deactivate All Devices. Confirmă procesul. Din acel moment, le poți reactiva manual pe cele care mai sunt în posesia ta.

În final, poți considera mecanismul celor de la Sony ca fiind o manifestare de generozitate care nu merită sub nicio formă neglijată. De asemenea, o poți vedea ca o încurajare să achiziționezi mai multe jocuri online, în format digital, decât pe disc. În timp ce un disc îl poți împrumuta sau cumpăra la mâna a doua de pe OLX, un joc din PlayStation Store poate fi partajat cu un prieten folosind particularitățile tehnice de mai sus.