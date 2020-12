Înainte de PlayStation 5, acestea au fost consolele care au stabilit recorduri incredibile

În sezonul acesta de iarnă, Sony PlayStation 5 și noile console de la Microsoft par să nu fie suficiente în stocurile magazinelor. Și pare că sunt mai cerute ca niciodată. Probabil că așa și e, vom vedea în câțiva ani. Până atunci, niciuna dintre cele noi nu se apropie de cea mai populară consolă din lume.

Dacă vrei să vezi rapid cât de populare au fost cele mai populare console lansate până acum, ai nimerit bine. Un video realizat de MetaBallStudios face vizualizarea cifrelor mai simplă ca niciodată: compară „munți” de console cu casele cât de cât obișnuite.

Nu lipsesc de pe listă creațiile Microsoft, cum ar fi Xbox 360 vândută în peste 85.000.000 de de bucăți, dar nici cele ale Nintendo. Wii, de exemplu, s-a vândut în peste 101.000.000 de bucăți. Prima consolă PlayStation, de exemplu, a fost vândută în peste 102 milioane de bucăți.

PlayStation 5 cu siguranță e departe de acestea cifre, dar tocmai a fost lansată. Și va sta pe piață cel puțin cinci ani, așa că are timp să se apropie de astfel de volume.

În fine, în ceea ce privește consola de la primul loc, aceasta este PlayStation 2. Au fost vândute aproximativ 157 de milioane de unități. Și un astfel de record e posibil să nu mai fie atins prea curând. La momentul lansării PS2, nu existau jocurile pe telefoane la nivelul din prezent, dar nici servicii de streaming pentru jocuri video, cum sunt GeForce Now sau Google Stadia.

În ceea ce privește lansarea PlayStation 5, două lucruri sunt certe: stocurile n-au fost suficiente nicăieri în lume, iar performanța pe care o oferă e vizibilă.

E un produs gândit pentru mai mult de un an, iar asta se vede. Totodată, consola e un “animal” ciudat în lumea tehnologiei. În timp ce telefonul îl poți schimba – ba chiar ești împins s-o faci – în fiecare an, iar laptopul are o durată de viață de circa doi până la trei ani, consola e cumva garantată pentru cinci ani. Între primul PlayStation și al doilea au fost cinci ani. PlayStation 3 a venit după șapte ani, iar PS4 șase ani mai târziu. PS5 e lansată la șapte ani după PS4. Așa că măcar banii dați pe ea îi poți vedea ca o investiție. Am făcut un calcul aici.