Cum ne ajută tehnologia, dar și ne afectează dramatic viețile

Dacă există un obiectiv comun pe care majoritatea industriei tehnologice l-a împărtășit este acela de a oferi o experiență fără efort. Tehnologia modernă a căutat mereu să fie mai ușor ca oricând de folosit. Giganți precum Apple, Amazon și Uber și-au transformat sectoarele și au realizat miliarde doar prin reducerea efortului necesar pentru a face cumpărături sau pentru a chema un taxi.

Gândește-te la simplul fapt de a-ți scoate telefonul pentru a posta pe Facebook. Nu trebuie să introduci un cod, deoarece telefonul se deblochează probabil prin intermediul amprentei sau al recunoașterii faciale. Aplicația Facebook este chiar acolo pe ecranul de pornire. Ești deja conectat. În câteva secunde de la atingerea pictogramei, postarea ta este activată și, în curând, răspunzi la comentarii, verifici câte persoane au dat like sau au distribuit-o și așa mai departe.

În timp ce această obsesie riguroasă pentru simplificare a fost necesară atunci când companiile au căutat să facă upgrade din epoca internetului dial-up și a telefoanelor flip, acum s-a abătut pe un teritoriu facil. Însă nu a reușit să abordeze schimbările care au modificat relația societății cu tehnologia în trecut.

De ce tehnologia simplă a făcut viața mai complicată

A reduce caracterul complicat înseamnă a ascunde complexitatea din spatele unei acțiuni. Cu ani în urmă, acest lucru însemna doar venirea cu modalități mai convenabile de a face o treabă greoaie, cum ar fi rezervarea unei mese de restaurant. Acum, a face acest lucru înseamnă să ascundem de ce sunt cu adevărat capabile platformele tehnologice și amploarea puterii pe care o dețin. Și acest lucru a generat unele dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă industria tehnologică astăzi.

Rețelele sociale au făcut posibilă difuzarea pe o platformă – una care găzduiește aproape o treime din populația lumii – în câteva clickuri. Nu există nimic inerent problematic cu acest lucru, dar multe platforme majore au tendința de a promova postări care determină cea mai mare implicare și atenție, ceea ce le-a permis actorilor rău intenționați să domine atenția a milioane de oameni cu postări divizionale intenționate. Vei fi notificat despre o actualizare în momentul în care sosește și ți se afișează o parte din conținutul online imediat ce începe să capete contur – indiferent dacă a trecut prin moderare.

În mod similar, experiențele de cumpărături cu un singur buton ale Amazon au exacerbat problemele climatice ale lumii. Funcția de redare automată a YouTube, care redă un alt videoclip de îndată ce l-ai terminat de vizionat pe actualul, trimite adesea utilizatorii spre teorii ale conspirației și alte canale deranjante.

Cum controlează tehnologia comportamentul tău online

Tehnologia joacă un rol esențial în modelarea alegerilor noastre online. Serviciile care scot bani din menținerea angajamentului scapă de obicei de complexitatea tehnologiei, astfel încât va trebui să depui cât mai puțin efort posibil pentru a utiliza aplicațiile lor.

Anunțurile, de exemplu. Dacă o companie dorește să plătești pentru un abonament premium, va face versiunea gratuită mai puțin convenabilă prin includerea de reclame. Când YouTube și-a lansat nivelul Premium, a început să arate utilizatorilor două reclame în spate, în loc de una, înainte de videoclipuri. Dacă vrei să elimini acest impediment, trebuie să faci upgrade.

În mod similar, Google nu dorește să restricționeze cât de mult din datele tale este permis accesului serviciilor sale. Deci, de ani de zile, setările sale de confidențialitate au rămas foarte complicate, care au fost greu de înțeles pentru majoritatea oamenilor. Abia recent, după mai multe controverse și procese, Google și alte companii de tehnologie și-au simplificat controalele de securitate.

Utilizatorul trebuie să înțeleagă ce decizii ia în online

Într-o lucrare de cercetare, Ulrik Söderström și Thomas Mejtoft, profesori asociați de tehnologie media la Universitatea din Umea din Suedia, au descoperit că proiectele de aplicații care ofereau mai mult context despre modul în care au funcționat au lăsat utilizatorii de trei ori mai mulțumiți.

Söderström și Mejtoft susțin că creșterea serviciilor excesiv de „ușor de utilizat” a „condus la crearea unor modele întunecate”, cum ar fi modul în care algoritmii Facebook și Twitter ajung deseori să încurajeze conținutul dăunător și dezinformarea.

„Încetinirea interacțiunilor în anumite situații, pentru a ajuta utilizatorul să înțeleagă ce se întâmplă și să-l ajute să se gândească la deciziile pe care le ia, creează interacțiuni conștiente”, au spus ei pentru Digital Trends.

Cliff Kuang, un designer UX și autorul cărții „User Friendly: How the Hidden Rules of Design are Refaking the Way We Live, Work, and Play”, susține că lucrurile au devenit atât de simple, încât produsele pe care le folosim au devenit „cutii negre”.

De exemplu, una dintre cele mai alarmante preocupări cu care s-au confruntat companiile este tendința rasială în motoarele lor de personalizare și chiar și după ani de zile, abia au făcut progrese, deoarece aceste calități sunt atât de adânc înrădăcinate în tehnologia lor, încât este imposibil pentru ei să o conteste fără eliminând însăși produsele care le-au adus succes.

În loc să canalizeze instantaneu tot ceea ce oamenii postează în vastele lor rețele, ce se întâmplă dacă companiile de tehnologie ar adăuga viteze algoritmice care le oferă posibilitatea de a identifica conținut problematic, înainte ca acesta să devină viral?

Ar putea funcționa, potrivit Anna Cox, profesor de interacțiune om-computer la University College London, care a propus că adăugarea de „micro-limite” în tehnologie ar putea pune capăt interacțiunilor negândite.

Măsurile luate de platforme

Din fericire, la începutul acestui an, Facebook a lansat o actualizare care lansează un avertisment de fiecare dată când cineva încearcă să distribuie un articol învechit. De asemenea, Twitter a adăugat o solicitare care îi determină pe utilizatori să deschidă un link înainte de a-l redistribui. WhatsApp a impus o limită pentru distribuiri, pentru a diminua dezinformarea și a susținut că a dus la o scădere cu 25% a mesajelor transmise la nivel global.

În timp ce aceste mici schimbări pot părea banale în marea schemă a lucrurilor, ele reprezintă un pas promițător în direcția corectă. Twitter a dezvăluit că persoanele care citesc acum articole înainte de a le distribui au crescut cu 33%, iar ferestrele pop-up au reușit să convingă 40% mai mulți oameni să deschidă linkul pe care încercau să-l redistribuie.

Se încurajează utilizatorii să fie mai conștienți de posibilele dezinformări și le amintește acestora să nu fie prea nesăbuiți cu informațiile pe care le consumă sau le răspândesc

Acest lucru ne poate oferi suficient timp pentru a „reflecta dacă comportamentul nostru se potrivește cu valorile noastre și pentru a recâștiga controlul, în loc să interacționăm fără minte cu tehnologia și să trecem de la o aplicație la alta.

Totuși, este o linie dificilă de urmat, iar eficacitatea acesteia în aceste domenii va depinde de cât de bine este implementată și dacă companiile o fac etic. Cu toate acestea, experții consideră că trendul trebuie să revină la proiectarea tehnologică pentru a aborda numărul tot mai mare de probleme, cum ar fi deprecierea nivelurilor de bunăstare digitală, precum și proliferarea dezinformării, abuzuri vizate și multe altele.