Donald Trump, ”sabotat” de Facebook și Twitter: ce au refuzat să distribuie pentru binele lui

Facebook și Twitter au refuzat să distribuie la scară largă un articol publicat de New York Post pentru că s-ar putea baza pe informații false. Donald Trump este foarte supărat.

Marile rețele de socializare au fost puse într-o situație foarte dificilă de către șeful de la Casa Albă. Președintele Donald Trump a ieșit iar la interval cu amenințări la adresa giganților precum Facebook și Twitter din cauza unui articol apărut în New York Post.

Articolul a cărui autenticitate nu a fost încă verificată se bazează pe niște emailuri ale fiului lui Joe Biden și, la prima vedere, ar putea periclita șansele candidatului democrat la alegerile parlamentare.

Facebook a refuzat să-l distribuie pe motiv că autenticitatea faptelor descrise în articol nu a fost verificată de o autoritatea independentă. Ca referință, oficialii din campania lui Biden au negat că acele informații ar fi adevărate. Cei de la Twitter au spus că nu distribuie articolul deoarece contravine politicii companiei în ceea ce privește conținutul editorial obținut prin hacking.

This is part of our standard process to reduce the spread of misinformation. We temporarily reduce distribution pending fact-checker review. https://t.co/vf3CBvLmjj

Editorii New York Post au descris materialul ca fiind un ”smoking gun”, o referință la faptul că nu iese fum fără foc. Mai mulți experți au găsit însă probleme în materialul cu pricina. Purtătorul de cuvânt al Facebook a spus că așteaptă de la colaboratori verificarea informațiilor din articol ca ”o procedură standard în procesul de reducere a dezinformării pe platformă”.

Ca referință, când Facebook reduce distribuția unui link, nu previne partajarea sa, dar va fi văzut rareori în fluxul utilizatorilor, pentru a preveni viralizarea. Pe Twitter, dacă încerci să partajezi linkul cu pricina, într-un tweet sau mesaj direct, este blocat.

În mod previzibil, fiind mari șanse ca Donald Trump să fi fost implicat în obținerea informațiilor din articol, oficialul a postat o serie de tweet-uri pe marginea subiectului, pe un ton cât se poate de agresiv.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020