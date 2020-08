Cum îți scoți prietenii de pe contul tău de Netflix și previi autentificarea lor

Contul de Netflix ar trebui să fie un pic mai dificil de partajat, dar nu este. Din acest motiv, ar fi bine să înveți cum te asiguri că nu ți-l mai folosește nimeni.

Dacă ai împărtășit la un moment dat contul de Netflix cu un prieten, ai intrat în Cutia Pandorei. El ți-l va partaja cu un alt prieten, pentru că nu are nimic de pierdut din asta, iar după scurt timp, vei primi un avertisment când încerci să vezi un film sau un serial pe TV, telefon sau tabletă. Ți se atrage atenția că redarea nu poate începe pentru că prea multe persoane îți folosesc contul în același timp.

Dacă te confrunți cu această situație, soluția este una cât se poate de simplă. Trebuie să scoți pe toată lumea de pe contul tău, să-ți schimbi parola și să te asiguri că noua ta parolă le va fi cerută data viitoare când încearcă să vadă un film. Pentru că nu o vor mai ști, ai rezolvat cazul pe termen lung sau până data viitoare când ți-o cere cineva și nu poți refuza.

În acest scop, prin intermediul browserului tău preferat, intră pe Netflix. Din păcate, operațiunile de mai sus nu pot fi efectuate prin intermediul aplicației de mobil. De pe Netflix.com, după autentificare și alegere a profilului, fă click în dreapta sus pe poza ta de profil și optează pentru Account.

În partea de jos a ecranului, la secțiunea Settings, fă un click pe ”Sign out of all devices”(Ieși din contul tău de pe toate dispozitivele). Apasă pe butonul albastru marcat Sign Out pentru confirmare. Întregul proces poate dura până la 8 ore, dar după acest pas efectuat de tine, nu mai poți decât să aștepți și, eventual, să-ți schimbi parola.

Fă click pe Change password în partea de sus a aceleași ferestre, tastează parola veche în partea de sus și noua parolă pe care o dorești definită în următoarele două câmpuri. Ai grijă să fi bifat ”Require all devices to sign in again with new password” înainte să fi apăsat Save, pe butonul albastru.