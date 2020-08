Topul celor 10+ filme pe care trebuie să le vezi acum pe Netflix

Deoarece se întâmplă des să rămânem fără inspirație în momente în care vrem să petrecem timp în fața ecranelor, am făcut o listă care să ne ajute. Din milioanele de filme disponibile pe platformele de streaming și nu numai, e normal să nu mai știm ce să alegem.

Dacă vrei să știi ce filme să mai vezi când deschizi Netflix-ul, ai aici o listă cu cele mai bune filme la care merită să te uiți. Și trebuie să te uiți.

Tinker Tailor Soldier Spy (2011)

Regizorul Tomas Alfredson a conturat drama în jurul zilelor mohorâte ale Războiului Rece, când un veteran al spionajului este readus la post pentru a descoperi un agent sovietic infiltrat în serviciul MI6. Filmul îi are în distribuție pe Gary Oldman, Tom Hardy și Benedict Cumberbatch.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Drama romantică îi are în distribuție pe Jim Carrey și Kate Winslet care formează un cuplu cu probleme. Atunci când relația lor devine din ce în ce mai dificilă, partenerii se supun unei proceduri medicale pentru a-și șterge amintirea celuilalt din memorie.

The Ballad of Buster Scruggs (2018)

Filmul de comedie cuprinde șase povești despre viața în Vestul Sălbatic: un pistolar cântăreț, un jefuitor de bănci, un agent de călătorii, un bătrân prospector și doi parteneri vânători de recompense.

Django Unchained (2012)

Quentin Tarantino regizează westernul dramatic în care un vânător de recompense german eliberează un sclav și împreună ajung să îi salveze soția de pe o plantație din Mississippi. Jamie Foxx și Leonardo DiCaprio sunt antagoniștii acestui film.

The Irishman (2019)

Dacă nu l-ai văzut la apariția de anul trecut, acum este timpul să-l vezi. Martin Scorsese îi pune împreună pe Al Pacino, Robert De Niro și Joe Pesci într-un film de acțiune biografic ce rememorează poveștile din perioada ‘50-’70 în care cei trei “pictează case”.

Taxi Driver (1976)

Dacă tot am ajuns la Martin Scorsese și Robert De Niro, acest film este un must see. Acțiunea îl pune pe De Niro în pielea unui veteran instabil psihic care lucrează ca taximetrist de noapte, care vrea să salveze persoanele afectate de decadența din New York: o prostituată minoră și un angajat al unei campanii prezidențiale.

Snowpiercer (2013)

Într-un univers distopic, dar poate nu atât de îndepărtat de realitatea care ne așteaptă, planeta Pământ a fost afectată de schimbările climatice și a fost înghețată în totalitate. Toată viața de pe Pământ a dispărut, în afara câtorva norocoși care sunt acum la bordul unui tren cu traseu continuu în jurul lumii.

Donnie Brasco (1997)

Biografie, dramă și film polițist, Donnie Brasco îl prezintă pe Johnny Depp în rolul unui agent FBI care se infiltrează într-o bandă de mafioți și ajunge să se regăsească în stilul lor de viață.

The Hateful Eigth (2015)

Pentru că nu poți să alegi dintre filmele lui Tarantino, The Hateful Eight trebuie văzut. Cu o distribuție cu nume celebre, precum Samuel L. Jackson, filmul prezintă un vânător de recompense și deținutul său care se adăpostesc de condițiile drastice ale iernii din Wyoming. Surpriza apare atunci când aceștia află că există și alte personaje care locuiesc în cabină.

The Good, The Bad and The Ugly (1966)

Cel mai vechi film din lista aceasta este o coproducție Italia, Spania și Germania (Germania de Vest). După ce o echipă de vânători de recompense suferă din pricina unei scamatorii, cei doi se văd puși în situația de a se alia cu un al treilea și devin “cel bun”, “cel rău” și “cel urât”.

The Killing of a Sacred Deer (2017)

Un bărbat căruia îi place să se creadă dumnezeu întâlnește un băiat căruia îi place să se creadă satana și împreună formează acest horror fantastic, în regia lui Yorgos Lanthimos. Nicole Kidman și Colin Farrell fac parte din distribuția acestui film de neratat.

Schindler’s List (1993)

Steven Spielberg pune în scenă impresionanta poveste a lui Schindler. În Polonia ocupată de Germania nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, un om de afaceri începe să se îngrijoreze de situația angajaților săi evrei. După ce a fost martor la persecutarea unora dintre aceștia, Oskar Schindler (Liam Neeson) redactează lista prin care reușește să salveze mii de evrei.

Dacă încă nu ți-ai găsit inspirația, vezi și care sunt cele mai vizionate filme pe Netflix sau aruncă o privire pe lista Vulture cu peste 100 de filme de vizionat pe Netflix și vezi care dintre ele îți atrage atenția.