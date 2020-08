Cum creezi scurtături de taste pe Mac, să fii mai eficient la laptop

Ca utilizator de Mac, nu durează mult până îți dai seama că sistemul de operare al celor de la Apple este un pic mai flexibil și versatil decât Windows, inclusiv din prisma definirii de combinații de taste.

Dacă folosești deseori combinații de taste, înțelegi cu siguranță cât de eficient te fac în interacțiunea cu un PC sau Mac. Majoritatea programelor pe care le folosești vin din start cu o serie stufoasă de scurtături pe care le poți învăța, dacă vrei să fii mai eficient în efectuarea unor operațiuni comune.

În macOS, îți poți defini propriile scurtături de taste pentru a interacționa rapid cu anumite funcții din interiorul unor programe. Mecanismul este unul cât se poate de simplu și funcționează, în egală măsură, cu aplicații făcute de Apple sau cu programe terțe.

În cazul meu particular, am vrut să creez pentru acest tutorial o combinație taste pentru a pune pe silențios rapid un site web din Chrome. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să intru pe o pagină web și să înceapă să urle boxele de la laptop din cauza unei reclame agresive. Până apuci să faci click dreapta pe un tab și să-l treci pe modul silențios, durează mult. Dacă vrei să intri în meniul Tab – Mute Website, poate și mai mult.

În orice caz, având deja mâna pe tastatură, soluția poate fi foarte simplă. Pentru a trece un site pe silențios în Chrome eu am asociat acelei operațiuni combinația CMD + Option + M. În acest scop, am intrat în System Preferences la secțiunea Keyboard. Am făcut click pe tab-ul Shortcuts și am ales din stânga jos App Shortcuts. Am apăsat pe + în partea de jos a ecranului și, în noua fereastră, din meniul Application, am ales Google Chrome. La Menu Title am tastat Mute Site, iar la Keyboard Shortcut am tastat concomitent pe Command + Option (Alt) + M. Comanda s-a înregistrat în timp real și am putut-o folosi fără probleme din momentul următor.