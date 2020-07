Costă mai puțin de 5 lei la Digi | RCS-RDS: se întâmplă acum pe site-ul operatorului

Grupul Digi | RCS-RDS încheie în forță săptămâna. Are o ofertă excelentă la portare, iar totul se poate face online. Care e cel mai mic preț? Ei bine, mai puțin de 5 lei.

Propunerea Digi | RCS-RDS e să te portezi în rețeaua sa mobilă prin procesul de pe site. A denumit campania de acum „Teleportare”. Pe scurt, beneficiezi de șase luni de abonament la doar 50% din valoarea lui.

Asta înseamnă că dai mai puțin de 5 lei pe lună pentru abonamentul Digi Mobil Avantaj 2 (care costă, în mod obișnuit, 2 euro pe lună). Ai 200 de minute internaționale și naționale, 100 SMS-uri către rețeaua mobilă a grupului și internet nelimitat în rețeaua 4G. E nelimitat, dar la viteză mai mică după ce-ai consumat pachetul de internet pentru 4G. Ai 5 GB în rețeaua 3G la viteză maximă și alți 30 GB în 4G.

Dacă vrei cel mai bun abonament, prin care te califici și să iei telefoane în rate, e Optim Nelimitat. Poți avea până la 80 GB, dacă folosești rețeaua 5G acolo unde e disponibilă. Costă 5 euro pe lună și dacă folosești portarea plătești doar 2,5 euro timp de șase luni. Oferta de acum a operatorului e valabilă între 30 iunie și 5 iulie. Ai detaliile în pagina dedicată.

3 telefoane ieftine de luat de la Digi | RCS-RDS

Ai la Digi | RCS-RDS un Huawei Y6 cu ecran de 6,09 inci, cameră de 13 megapixeli și-o cameră de selfie de 8 MP. Iar modelul acesta e la zero lei avans și 45 de lei pe lună.

Totodată,

Samsung Galaxy A20E e unul dintre modelele pe care să nu le ratezi. Are un ecran de 5,8 inci, are două camere pe spate, dar și un preț mic acum. Vorbim de 54 de lei pe lună, cu zero lei avans.

Și să nu uit de unul vândut sub brand propriu. Există în ofertă și un Digi R2 cu ecran de 6,35 inci, 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, dar și două camere de câte 13 MP. Iar bateria este de 3.900 mAh. Ca mai sus, avansul este de zero lei, iar rata este de 45 lei.

Ai o listă mai mare cu telefoanele ieftine de la Digi | RCS-RDS aici.