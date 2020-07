Telefoane ieftine la Digi | RCS-RDS: cum iei și telefon nou, dar profiți și de 50% reducere la abonament

Grupul Digi | RCS-RDS a început iulie în forță cu o ofertă excelentă la portare. Dar ar trebui să știi că sunt telefoane la preț mic pe care le poți folosi cu abonamentul tău.

Digi | RCS-RDS a anunțat recent c-a pregătit programul teleportare. Pe scurt, faci totul online și schimbi operatorul, dacă ți se pare că oferta operatorului e justificată. Deocamdată, Digi | RCS-RDS propune ceva foarte simplu: reducere 50% timp de șase luni.

Digi | RCS-RDS are trei abonamente pe care le poți alege: Optim 2, Optim 3 și Optim Nelimitat. Cel mai bun e Nelimitat, după cum îi zice și numele. Ai 50 GB trafic de internet, dar poți avea și 80 GB, dacă folosești rețeaua 5G acolo unde e disponibilă. Costă 5 euro pe lună.

Când vine vorba de telefoane, m-am uitat pe lista modelelor pe care le poți lua și în rate direct la operator. O vezi aici.

Telefoane ieftine la Digi | RCS-RDS

Samsung Galaxy A20E e unul dintre modelele pe care să nu le ratezi. Are un ecran de 5,8 inci, are două camere pe spate, dar și un preț mic acum. Vorbim de 54 de lei pe lună, cu zero lei avans.

Ai apoi la Digi | RCS-RDS un Huawei Y6 cu ecran de 6,09 inci, cameră de 13 megapixeli și-o cameră de selfie de 8 MP. Iar modelul acesta e la zero lei avans și 45 de lei pe lună.

Digi | RCS-RDS are și un Xiaomi Redmi 8 cu ecran de 6,22 inci, cameră duală de 12 MP și 2 MP, 4 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Bateria este de 5.000 mAh. Avansul e zero, iar rata lunară este 54 de lei.

Există în ofertă și un Digi R2 cu ecran de 6,35 inci, 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, dar și două camere de câte 13 MP. Iar bateria este de 3.900 mAh. Ca mai sus, avansul este de zero lei, iar rata este de 45 lei.

În fine, mai trebuie să știi de Motorola E6 Plus cu ecran de 6,1 inci, 2 GB memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, iar acumulatorul este de 3.000 mAh. Costă doar 41 de lei pe lună, cu același avans zero.