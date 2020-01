Tehnologia copy paste ne-a salvat pe toți de la pierderea de timp necesară pentru a transcrie texte lungi dintr-un loc într-altul.

Fiecare dintre noi a avut nevoie, cel puțin la un moment dat, să copieze un text lung dintr-o parte într-alta. Dacă n-ai dispozitive Apple, nu e tocmai ușor. Poți fie să recurgi la Word, în care să salvezi textul și să-l trimiți mai departe prin fișiere .doc. De asemenea, poți folosi și Google Docs, unde poți salva un text, iar acesta ți se va salva automat un cloud pentru a avea acces la acesta și de pe alte dispozitive.

Totuși, cel mai probabil nu știai că există o soluție și mai ușoară prin care poți da copy paste de pe un dispozitiv pe altul, direct din browserul Chrome.

Utilizatorii dispozitivelor Apple știu că acțiunea este destul de ușor de realizat pe acestea. Situația se complică puțin când nu deții un device cu iOS, macOS sau iPadOS. Totuși, nu este imposibil.

Cum copiezi text de pe un dispozitiv pe altul pentru produsele Apple

În această situație, poți folosi opțiunea numită Clipboard Universal. Cu ajutorul acesteia,

poți copia conținut precum text, imagini, fotografii și clipuri video de pe un dispozitiv Apple, apoi poți lipi conținutul pe un alt dispozitiv Apple. Aceasta funcționează atât pe Mac, iPhone, iPad, cât și pe iPod touch.

Pentru a configura opțiunea și a face acțiunea de copy paste mai ușoară trebuie ca fiecare dispozitiv pe care îl deții să fie conectat la iCloud cu același ID Apple, să aibă activate conectivitatea Bluetooth, Wi-Fi și funcția Handoff.

Apoi, de fiecare dată când vei da copy, conținutul este adăugat în mod automat la clipboardul de pe celălalt dispozitiv din apropiere. Rămâne acolo un timp scurt sau până la înlocuirea acestuia prin copierea altui conținut pe oricare dintre dispozitive. Tot ce trebuie să mai faci e să dai paste pe celălalt dispozitiv pe care vrei să copiezi textul.

Cum poți da copy paste de pe un dispozitiv pe altul în Chrome

Pentru dispozitivele din afara universului Apple, lucrurile stau puțin mai complicat, însă nu e imposibil. Pentru a putea face asta, ai nevoie de browserul Chrome de la Google pe toate dispozitivele pe care vrei să le folosești, dar și să fi conectat la același cont de Google pe toate.

Primul pas este să adaugi textul chrome://flags în bara de căutare și să dai enter. Îți va apărea o listă de experimente care sunt, în esență, proiecte la a căror implementare lucrează Google. Acestea nu sunt încă disponibile implicit în browser.

Al doilea pas pentru un copy paste mai facil îl reprezintă permisiunea activării a trei opțiuni, numite Enable receiver device to handle shared clipboard feature, Enable shared clipboard feature signals to be handled și Sync Clipboard Service. Ca să-ți fie mai ușor, le poți căuta în lista lungă cu ajutorul CTRL+F.

După ce bifezi aceste opțiuni trebuie să apeși butonul din josul pagini numit Relaunch Now.

În continuare, poți selecta orice text din Chrome, iar apoi să apeși click dreapta, iar funcția îți va arăta automat telefonul sau tableta pe care vrei să copiezi apoi textul.