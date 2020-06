Consecințele încălzirii globale: valul de căldură din Siberia spulberă orice speranță că planeta își mai revine

Siberia se confruntă la ora actuală cu un val masiv de caniculă, într-o regiune care ar trebui să fie cea mai friguroasă de pe planetă. Consecințele, în mod previzibil, sunt dezastruoase.

Încălzirea globală începe să-și arate colții din ce în ce mai des în ultimii ani, iar cea mai recentă victimă a fenomenului pare să fie îndepărtata și înghețata Siberie. Aceasta trece printr-un val de caniculă cu temperaturi complet atipice pentru acea regiune de pe mapamond. Printre posibilele explicații pentru situația fără precedent se numără incendiile masive de vegetație din regiune, scurgeri uriașe de petrol și o invazie de molii care se hrănesc cu lemn, conform The Guardian.

Din păcate, probleme din Siberia au mari șanse să împingă planeta în cel mai călduros an de la începerea înregistrării temperaturilor, chiar dacă pandemia de coronavirus a dus la o scădere temporară a emisiilor de carbon.

Temperaturile din regiunile polare cresc cel mai rapid din cauza curenţilor oceanici care transportă căldura spre poli şi, deoarece, gheţarii şi zăpezile cu efect de reflexie se topesc. Oraşele ruseşti de la cercul arctic au înregistrat temperaturi incredibile, în Nijniaia Peşa temperatura ajungând la 30 de grade C în 9 iunie, iar în Katanaga, unde în mod obişnuit la vremea asta a anului temperatura în timpul zilei era de aproximativ 0 grade C, s-au înregistrat 25 de grade C în 22 mai. Precedentul record era de 12 grade C.

Ca referință, în luna mai, la nivelul solului, temperaturile la sol au cu până la 10 grade peste media din această perioadă, conform înregistrărilor realizate de Serviciul Copernicus pentru Schimbarea Climei al UE (C3S). Martin Stendel, de la Institutul de Meteorologie danez, a spus că probabilitatea apariţiei acestor temperaturi anormale înregistrate în mai în nord-vestul Siberiei era de o dată la 100.000 de ani, în lipsa încălzirii globale provocate de om.

„Este în mod neîndoielnic un semn alarmant, dar nu numai luna mai a fost neobişnuit de caldă în Siberia. Întreaga iarnă şi primăvară au avut perioade repetate cu temperaturi atmosferice la sol peste medie. Deşi planeta ca întreg se încălzeşte, acest lucru nu se petrece la fel peste tot. Vestul Siberiei se evidenţiază ca o regiune cu o tendinţă de încălzire mai accentuată, cu variaţii mai mari de temperatură. Aşa că în oarecare măsură anomaliile de temperatură ample nu sunt surprinzătoare. Totuşi, ceea ce este neobişnuit este durata în care au persistat anomaliile mai calde decât media”, a insistat Freja Vamborg, cercetător senios în cadrul C3S.