Meteoritul siberian care le-a adus un cadou inedit cercetătorilor

Când căutătorii de aur din Rusia au colectat o piatră gălbuie în 2016, au crezut că ar putea conține un metal prețios. Nu a fost cazul de așa ceva, însă conținutul era mult mai valoros decât atât.

Roca provenea din spațiu și conținea un mineral nou, care nu mai fusese niciodată văzut până atunci. Aceasta nu a primit o denumire oficială, dar oamenii de știință au ales să o numească uakit, după regiunea omonimă din Siberia, unde a căzut meteoritul.

Geologii de la Ural Federal University, Novosibirsk State University și Geological Institute of the Russian Academy of Science au dezvăluit descoperirea în cadrul reuniunii anuale a Societății Meteoritice de la Moscova.

Noile incluziuni ale mineralelor din meteoritul Uakit sunt microscopice. În cea mai mare parte – circa 98% – este format din kamacit, un aliaj de nichel-fier, care la rândul lui conține cel puțin 90% fier. Pe Pământ, această compoziție este regăsită doar în meteoriți.

Celelalte două procente rămase sunt alcătuite din zeci de minerale, majoritatea regăsindu-se doar în spațiu. Natura compoziției indică faptul că, probabil, s-a format în condiții extreme de căldură – la peste 1.000 de grade Celsius.

Și apoi este uakitul – incluziunile sale au dimensiuni de doar cinci micrometri. Ca referință, părul uman obișnuit are un diametru de 99 micrometri, deci bucățile de minerale sunt minuscule. Puțin prea mici pentru o analiză directă.

Cercetătorii au notat în lucrarea lor că nu au reușit să obțină toate proprietățile fizice și optice ale uakitului, tocmai din cauza dimensiunilor extrem de mici. Dar asta nu înseamnă că descoperirea este una inutilă.

Aceștia au aflat că uakitul are anumite asemănări structurale cu alte două minerale găsite în spațiu: carlsbergit și osbornit. De asemenea, au reușit să obțină informații despre trei dintre cristalele acestuia, iar dacă datele sunt corecte, acestea au o duritate de 9-10 pe scara Mohs.