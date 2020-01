Celine Dion, Judas Priest și alții: ce concerte vor fi în România în 2020

Anul 2020 va fi unul important pentru fanii de muzică din România, pentru că vor avea o serie de concerte cu nume mari din industrie.

România nu este prima țară de pe lista multor artiști atunci când își stabilesc locațiile concercertelor și turneelor în lume. Totuși, anul care tocmai a început va aduce la noi în țară nume destul de importante din această industrie.

Printre cei mai importanți artiști și formații din străinătate se numără Celine Dion, Boney M, Judas Priest sau Lara Fabian, dar vom avea concerte importante și cu artiști din România, precum Compact sau Tudor Gheorghe.

Ce concerte vom avea în România în 2020

Ianuarie

3 ianuarie – Carla’s Dreams, la Berăria H

7 ianuarie – Concertul extraordinar de Anul Nou – Magical Spanish Night, ediţia a şaptea, la Sala Radio

17 ianuarie – Compact, la Hard Rock Cafe

23 ianuarie – Tara Turunen, scena Circului Metropolitan

Februarie

3 februarie – Lara Fabian, Sala Palatului (include duet cu Horia Brenciu)

7 și 8 februarie – concert extraordinar „Disney In Concert – Magical Music From The Movies”, la Circul Metropolitan

27 și 28 februarie – Nikos Vertis, la Sala Palatului

Martie

Alte concerte din 2020 în România:

7 martie – Mariza, la Sala Palatului

8 martie – Boney M, la Sala Palatului

14 și 15 martie – Richard Clayderman, la Ateneul Român

20 – 22 martie – lansarea albumului „Deşteptarea primăverii”, la Expirat (Albumul va conţine toate piesele originale compuse de Daniel Rocca şi interpretate live de FiRMA)

20 martie – Tudor Gheorghe, la Sala Palatului

30 martie – Pink Martini, la Sala Palatului

Aprilie

2 aprilie – Goran Bregović alături de trupa sa, Wedding & Funeral Orchestra, la Sala Palatului

5 aprilie – Andra, la Sala Palatului – spectacol de muzică latino

Mai

16 aprilie – Cargo, concert aniversare 35 de ani de la înființare, la Arenele Romane

29 – 31 mai – Retro Music Festival, la Romexpo (printre artiști se numărăBosson, A la Carte, East 17, Solid Base, Ken Laszlo, Afric Simone, Ryan Paris, Dschinghis Khan, Cappella, Dr. Alban, Gibson Brothers, Elena Paparizou, Vick Krishna fka. the Underdog Project, C&C Music Factory)

29 mai – Toto Cutugno, la Sala Palatului

30 și 31 mai – THE Concert, la Romexpo (Printre artiști se numără Alina Eremia, AMI, ANTONIA, Carla’s Dreams, INNA, Irina Rimes, Mark Stam, Minelli, PAX, Sickotoy, The Motans, Vanotek şi 5GANG)

Iunie

13 – 14 iunie – Therion, la Arenele Romane

Iulie

Alte concerte din 2020 în România:

21 iulie – Judas Priest, la Arenele Romane

29 iulie – Celine Dion, la Arena Națională

30 iulie – 2 august – festivalul de muzică rock de la poalele cetății Râșnov

Octombrie

21 și 23 octombrie – David Garrett (pe 21 octombrie la Sala Palatului din Bcurești, iar pe 23 octombrie la BT Arena din Cluj Napoca)