Compania Tarom, pe butuci: ce șanse are gigantul românesc să-și mai revină după criză

Încă dinainte de pandemie, situația economică a Tarom nu a fost foarte optimistă, iar cu 70% din forța de muncă în șomaj tehnic, lucrurile nu pare să meargă în direcția bună.

Ministrul Transporturilor a oferit în ultimele 24 de ore mai multe lămuriri referitoare la situația în care se află compania românească Tarom. Operatorul de zboruri riscă să nu mai iasă din criză fără un ajutor financiar masiv, iar motivele au ieșit la iveală încă de la începutul acestui an. Nu ajută nici faptul că are 1.144 de angajați în șomaj tehnic, dintr-un total de 1.797 de angajați înregistrați în registrele companiei.

„Am putea spune că TAROM a intrat bolnav în criză. Din cei 1.797 de angajaţi ai companiei TAROM, 1.144 sunt în şomaj tehnic. Încercăm în perioada următoare să adoptăm o serie de măsuri de restructurare a acestei companii pentru că mâine dacă reluăm toate zborurile şi toate cursele pe care TAROM le avea mai devreme sau mai târziu probabil mai devreme vom ajunge în aceeaşi situaţie. Noi avem acel ajutor de salvare de 37 de milioane de euro pe care l-am accesat deja. Am plătit acele certificate, am plătit combustibil. Din acel ajutor nu putem să plătim decât 4-5 chestiuni punctuale agreate cu Comisia Europeană. Odată ce am accesat acel ajutor de salvare clepsidra s-a întors şi în şase luni de zile fie restructurăm compania, fie trebuie să dăm banii cu dobândă înapoi, ceea ce este imposibil pentru TAROM”, a precizat Lucian Bode, la Realitatea Plus.

Fără să uimească neapărat pe cineva, ministrul a atras atenția asupra faptului că probleme companiei nu au făcut decât să se acutizeze în ultimele două luni. La nivel global, transportul aerian a fost cel mai afectat de pandemie, cu o reducere de 95% a zborurilor. Această situație a provocat pierderi masive pentru aeroporturi, dar și pentru companiile aeriene.

„Cum se va desfăşura transportul aerien după 15 mai? Trebuie să spunem un lucru foarte clar. Noi nu putem să luăm măsuri în transportul aerian fără să ţinem cont de o serie de reglementări care sunt convins că vor exista la nivel european. Eu, din câte ştiu, şi din informaţiile pe care le am Comisia Europeană în această săptămână va emite un set de recomandări inclusiv pentru transportul aerian şi atunci România, pe lângă măsurile punctuale pe care intenţionează să le ia la nivelul aeroporturilor, şi am pus în transparenţă ce ne dorim să facem, să realizăm la aeroportul Otopeni, principala poartă de intrare aeriană în România.

Anul trecut au intrat în România 16 milioane de cetăţeni prin aeroportul Otopeni. Deci încă o Românie a trecut prin aeroportul Otopeni. Luăm aceste măsuri punctuale de distanţare, vrem să creştem timpii până la care se realizează check-in-ul, la patru ore”, a spus Lucian Bode.