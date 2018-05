Aniversarea Overwatch are o dată exactă și vine cu oferte importante

Din noul val de shootere online cu o popularitate extraordinară, Overwatch a deschis drumul pentru creații ca Fortnite sau PlayerUnknown`s Battleground. Acum se pregătește să împlinească doi ani.

Prima aniversare a Overwatch a fost una foarte specială pentru fanii primului FPS creat vreodată de Blizzard. În contextul în care jocul a fost foarte reușit, iar creatorii Warcraft și Diablo sunt foarte pricepuți la evenimente in-game, era evident că aniversarea primului an de la lansare nu va trece neobservată. Între timp, a mai trecut un an de când Overwatch a putut fi experimentat de gameri pe PlayStation 4, Xbox One sau sisteme cu Windows.

Interesul pentru Overwatch continuă să fie atât de mare, încât a doua aniversare a jocului a fost subiectul câtorva speculații în ultima săptămână. Contul oficial de Overwatch din Brazilia a postat data evenimentului din greșeală, doar pentru a o șterge la scurt timp după. Cel mai probabil, Blizzard avea alte planuri pentru dezvăluire.

Una peste asta, printr-o postare pe Twitter, dezvolvatorul american a anunțat data de 22 mai ca fiind momentul în care vor începe o serie de evenimente in-game. În primul rând, te vei putea bucura de noi skin-uri în joc pentru personajele tale favorite. Amatorii de ”brawls” vor vedea fostele conflicte readuse în actualitate pentru această aniversare.

În cazul în care Overwatch este un concept întreg străin pentru tine și te întrebi dacă merită banii, în curând, vei avea ocazia să iei o decizie de achiziție informată. Întregul joc, în toată splendoarea sa, va fi disponibil gratuit în perioada 25-28 mai.

Asta înseamnă că vei putea să experimentezi cum este să te lupți cu oricare dintre cei 27 de eroi pe nu mai puțin de 18 hărți într-o varietate foarte mare de moduri de joc.

Dacă după cele câteva zile de gaming intens te gândești să achiziționezi versiunea completă a jocului, tot progresul pe care l-ai obținut între 25 și 28 mai va fi transpus în varianta cumpărată de Overwatch. Aropopo, nu contează dacă ai un PlayStation, Xbox sau PC. Îl poți juca gratuit pe orice platformă.