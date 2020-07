China vrea să cucerească Marte și deja a făcut primul pas cu misiunea Tianwen-1

China și-a lansat roverul Tianwen-1 și a ajuns cu succes la o orbită de transfer predeterminată. Lansarea a fost de la centrul spaţial din Wenchang, de pe insula tropicală Hainan. E prima misiune spre Marte exclusiv chinezească.

Dacă misiunea va reuși – și există încă o mulțime de obstacole pe parcurs – China ar putea să se alăture SUA ca singura altă națiune care va duce un rover pe suprafața Planetei Roșii. Proiectat pentru a verifica geologia planetei roșii, roverul de 530 de kilograme este echipat cu șase instrumente, inclusiv o stație meteo, un detector de câmp magnetic și un radar care pătrunde în sol.

China sends its first mission to Mars. Tianwen-1 was launched from Wenchang towards the red planet on a voyage that will last until next year. #Mars pic.twitter.com/9PmlzHCoEe

— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020