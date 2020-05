Cele mai utile și populare aplicații românești pe care le poți descărca în noul tău telefon HUAWEI

Ce-ar fi un smartphone modern fără aplicații? Probabil doar un instrument pentru apeluri vocale și mesaje text, clasice. Din fericire, există numeroase aplicații care să-ți facă viața un pic mai bună. Îți prezentăm câteva aplicații românești care sigur ți-ar fi utile, disponibile în AppGallery, cel de-al treilea magazinde aplicații la nivel mondial, dezvoltat de HUAWEI.

Recent, HUAWEI a anunțat disponibilitatea noilor sale smartphone-uri Huawei P40 Series și pe piața din România. În articolul dedicat modelelor P40 Pro și P40 Lite ți-am vorbit despre design, capabilități și parțial despre aplicații. Acum e cazul să afli mai multe despre ecosistemul software. Acesta e construit de HUAWEI în jurul AppGallery, platforma proprie în care sunt deja peste 450 de aplicații românești alături de alte câteva zeci de mii internaționale.

Așa cum te-ai aștepta, AppGallery beneficiază de securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației. Totodată, e bine de știut că toate aplicațiile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. Aceasta dispune de un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii. Elimină astfel aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

În ceea ce privește raportarea la România, printre cele 10 aplicații care se bucură de cel mai mare număr de descărcări din partea utilizatorilor români se numără: Cinemagia, Știrile PRO TV, Lajumate.ro, BT Pay, OLX, Pago, Biziday, eToken (IDentity) BCR, Bitdefender MobileSecurity & Antivirus, My Orange Romania. HUAWEI lucrează îndeaproape și cu alți dezvoltatori pentru a popula magazinul cu și mai multe titluri locale.

Cât despre disponibilitatea AppGallery, și de ce ar fi de interes pentru dezvoltatori, e bine de știut că platforma este folosită deja în peste 170 de țări și a ajuns rapid la circa 500 de milioane de utilizatori la nivel global.

Ce aplicații românești importante găsești și poți descărca din AppGallery pe telefoanele HUAWEI

În prezent, vorbim despre cumpărături online mai des ca niciodată, dar și despre cum să-ți gestionezi banii. În acest context, cea mai importantă componentă e ecosistemul digital pe care o bancă îl pune la dispoziție. Din AppGallery, de exemplu, îți poți descărca în câteva momente aplicațiile de banking de la Banca Transilvania, BCR și BRD.

O surpriză plăcută este și faptul că poți folosi serviciile Pago de pe telefonul tău Huawei, aplicația putând fi instalată direct din platforma Huawei AppGallery. Dacă nu ești deja familiarizat cu Pago, este, pe scurt, un hub în care poți introduce numele furnizorilor de cablu, telefonie mobilă, electricitate și nu numai. Când se emite factura, ești notificat de aplicație, intri în ea și plătești. Apoi, primești confirmarea și pe mail, ca să păstrezi evidența.

Tot în zona de banking, din categoria fintech, ai și aplicația Orange Money. Este produsul oferit de operator pentru clienții care vor o alternativă simplă pentru a gestiona serviciile financiare. În prezent, are peste 200.000 de utilizatori în România. Și tot în zona asta de portofel electronic, există și 24Pay, o aplicație prin care poți face plăți electronice prin NFC sau prin scanarea unui cod QR. Astfel, scapi și de grija de a mai purta bani cu tine.

Finalul lunii aprilie a ajuns la noi și cu o veste excelentă: aplicația Here WeGo e listată în AppGallery. Aceasta e o soluție mai veche de navigare, cunoscută sub numele Here Maps, pe care cel mai probabil ai întâlnit-o pe telefoanele cu Windows Phone. Rulează însă și pe Android, are o interfață intuitivă și se poate dovedi cel mai util instrument când ai de făcut diverse drumuri prin oraș și nu știi adresa exactă. Și dacă tot suntem la mobilitate, în AppGallery ai și aplicația Star Taxi, ca să-ți comanzi rapid o mașină și să te ducă unde ai nevoie.

Când vorbim de zona aplicațiilor utilitare, HUAWEI are în AppGallery poate una dintre cele mai utile aplicații în perioada asta: Bitdefender Mobile Security & Antivirus. E de preferat s-o instalezi printre primele și să ții astfel la distanță posibile atacuri cibernetice care se pot solda cu pierdere de date sau bani. Lista aplicațiilor utilitare mai cuprinde însă și produse ca eJobs, 7Card, WorldClass sau Upfit Romania. Oricare dintre ultimele trei îți asigură un loc numai bun ca să revii în formă după perioada prelungită de stat acasă.

Ai și aplicațiile operatorilor mari din România: My Vodafone, My Orange și My Accound Telekom. Îți gestionezi astfel rapid extraopțiunile din abonament, poți eventual să și plătești factura așa și vezi dacă-i timpul sau nu să treci la alt tip de abonament, în funcție de cât interenet consumi.

În cazul în care vrei și jocuri, magazinul dispune de-o colecție bogată de titluri, cum ar fi Game of Thrones Beyond the Wall, adăugat chiar în aprilie, Asphalt 9, PvPets: Tank Battle Royale, World of Tanks Blitz sau PAC-MAN Kart Rally.

Ca să rămâi la curent cu toate noutățile din AppGallery, te poți abona la pagina de Facebook sau contul de Instagram dedicate celui de-al treilea magazin de aplicații internațional al Huawei.

Nu în ultimul rând: ce e Phone Clone și cum o poți folosi în avantajul tău

Ziceam mai la început de un smartphone modern. Dar avem astfel de telefoane inteligente de aproape un deceniu deja. Și, cel mai probabil, când treci la un Huawei P40 Series, o faci de la un model mai vechi. Ca să nu pierzi toate datele, eventual și aplicațiile preferate, îți recomand aplicația Phone Clone.

Ce face aplicația, în esență, e să transfere datele importante de pe vechiul telefon pe noul Huawei P40. Permite transfer rapid cu viteze de până la 1 GB pe minut, iar procesul poate fi realizat foarte ușor, indiferent de sistemele de operare (iOS sau Android), atât pe telefonul nou, cât și pe cel vechi.

Ai cinci pași simpli de urmat. Dar, înainte de asta, trebuie să descarci sau să deschizi Phone Clone (dacă o ai deja instalată) pe ambele telefoane. Vestea bună e că toate modelele noi HUAWEI au aplicația Phone Clone preinstalată. Altfel, dacă trebuie s-o descarci, o găsești în magazinul cu aplicații.

Seria pașilor de urmat începe cu deschiderea și selectarea opțiunii „Acesta este noul telefon”. Apoi, accesezi aplicația Phone Clone de pe telefonul vechi și alegi „Acesta este telefonul vechi”. Le conectezi pe cele două prin scanarea codului QR afișat pe noul telefon. Mai urmează să selectezi ce vrei să transferi de pe telefonul vechi pe cel nou, de la aplicații, la imagini, videoclipuri sau contacte. Acum, nu-ți mai rămâne decât să aștepți finalizarea transferului și ai un telefon nou cu tot ce-ai fi vrut salvat de pe cel vechi.