Huawei P40: de la Pro la Lite, ce au bun și ce le lipește noilor telefoane

Huawei P40 Pro costă de aproape patru ori mai mult decât Lite. Sau viceversa: Lite e de aproape patru ori mai ieftin decât Pro. A făcut Huawei ceva bun cu telefonul mai scump sau a făcut un compromis prea mare cu cel ieftin?

Telefonul care atrage cea mai multă atenție din această serie este Huawei P40 Pro. Așa că voi începe cu el. Ca hardware e simplu: are tot ce-i mai bun dintre componentele de care a beneficiat compania. E și 5G, dar la cum se prezintă lucrurile în România s-ar putea să mai dureze un an până când vom avea cu adevărat o rețea 5G.

Vorbim de un telefon cu ecran de 6,58 inci OLED Quad HD+ cu rată de refresh de 90 Hz, are o baterie de 4.200 mAh care poate fi încărcată rapid pe fir (40 wați) sau wireless (27 wați), 128 sau 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Există și într-o variantă cu 512 GB (P40 Pro Plus), dar cred că primele două îți pot fi suficiente.

Și are camere foto. Cea mai importantă e cea wide: 50 megapixeli f/1.9 și un senzor mare. Apoi, e una de 40 MP ultrawide surprinzător de luminoasă (f/1.8). Apoi mai e cea pentru zoom: 12 MP ca rezoluție, dar printr-un sistem periscopic de amplificare a imaginii. Rezultatul e un zoom optic 5x. Telefonul are Android 10, cu interfața EMUI 10, dar fără servicii Google. Și despre asta voi vorbi un pic mai încolo.

Huawei P40 Pro și cele 5 lucruri bune sau care pot fi îndreptate

Camerele foto — Huawei P40 Pro are unul dintre cele mai bune ansambluri foto-video. Mai ales când vine vorba de zoom, telefonul se descurcă excelent, mai ales când îl compari cu ce oferă concurența. Cu acest model, compania a atins un echilibru onorabil între hardware și software. Mai are de lucrat însă la latitudinea de expunere, pentru că telefonul încă are momente când nu echilibrează cum trebuie o scenă cu un contrast puternic între lumină și umbre. Totodată, modul de noapte e foarte bun. Aș avea însă încredere în telefon să îl folosesc ca înlocuitor de cameră foto, cum am făcut cu Mate 30 Pro.

Design — Cu Mate 30 Pro, Huawei a avut un moment ciudat. A crezut că oamenii vor ecrane extrem de curbate pe telefoane. Și nu prea vor. Din punct de vedere ergonomic e inconfortabil. Dar Huawei P40 Pro stă ceva mai bine. Marginile nu mai sunt atât de curbate (cel puțin nu la unghi de 90 de grade), iar ce mi-a plăcut mai mult a fost modul în care colțurile de metal sunt prelungite peste ecran, aproape ca un punct de sprijin și suport pentru tot ansamblul. Altfel, sticlă și metal cu nuanțe nebune de culori pe spate.

Aplicații — După experiența cu Mate 30 Pro eram pregătit pentru ce-aș putea face în lipsa aplicațiilor pe care le folosesc constant. Am folosit Amazon Appstore pentru Facebook și Instagram, am folosit AppGallery pentru alte câteva, cum ar fi Maps.me. Deocamdată, lipsa serviciilor Google încă e cea mai mare problemă. Sigur, există soluții terțe, iar dacă îți place telefonul per total poți apela la ele. Totodată, există aplicații oficiale, cum ar fi cele de la Microsoft. Aștept și browserul Edge ca cea mai bună alternativă la Chrome. Huawei susține că lucrează la popularea magazinului, așa că poți lua 2020 – 2021 ca o perioadă de tranziție.

Camera de selfie — Aici e vorba, de fapt, de modulul acela în care sunt integrate camera de selfie și senzorul 3D ToF pentru autentificare facială. Unde în 2019 compania a ales să pună camera de selfie pe centru și lipită de margine, pentru P30 Pro, și la Mate 30 Pro pur și simplu a folosit aceeași idee de design de la Mate 20 Pro, în 2020 a venit cu un design cel puțin ciudat pentru zona asta. Preferam pe centru. Sau preferam ca senzorul 3D să dispară și să fie doar camera de selfie în colț, ca la modelul P40 Lite. Însă e adevărat și că Huawei mizează pe autentificarea facială. Va avea mai multă tracțiune, dacă mai multe aplicații o integrează ca mijloc de autentificare.

EMUI 10 — Cred că interfața Huawei a ajuns la capăt de drum. E timpul ca Huawei să revină asupra ei și s-o mai ajusteze. Acum, pe alocuri, seamănă cu ceva ce-ar desena Samsung și Apple și chiar alți câțiva producători mai mici. Pentru încă un an n-are identitatea pe care, de altfel, telefoanele au căpătat-o. Ca hardware e bine. Ca software mai e de lucrat.

Ce-am remarcat cu P40 Pro a fost prețul. Și nu că ar fi prea mare, față de alți producători, ba din contră, ci că e mare față de ce propune compania. A fost listat la 4.600 lei. E acum, pentru o perioadă incertă, la 4.000 de lei cel puțin la eMAG. În România și în Europa, serviciile Google și în special anumite aplicații cheie – cele de banking, transport, entertainment și socializare – sunt cruciale. La prețul la care se bate acum Huawei cu alte companii, are prea puțin avantaje marcante pentru clientul final și strategia prețului poate nu-i cea mai inspirată. Sau poate, pur și simplu, a început de sus și scade rapid până la aproape 3.000 de lei. Nu știu.

Huawei P40 Lite și ce înseamnă un telefon ieftin fără serviciile Google

Huawei P40 Lite are un ecran de 6,4 inci Full HD+, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și trei camere foto: 8 megapixeli ultrawide, 40 MP wide și 2 MP macro. Mai există un senzor de 2 MP pentru măsurarea adâncimii de câmp. Cea mai bună veste? Are o baterie de 4.200 mAh care poate fi încărcată și rapid pe fir (de la zero la 70% în 30 de minute).

Huawei P40 Lite are și un scanner de amprente, integrat în butonul de pornire, oprire și blocare. Nimic ieșit din comun, funcționează și e la îndemână. Altfel, e un telefon din plastic și nu poți uita asta la fiecare atingere. Dar e un telefon din plastic cu autonomie excelentă, cameră foto decentă (m-aș baza în special pe cea de 40 MP, în timp ce cea de macro e o idee proastă) și un preț mic.

Telefonul e listat acum la 1.100 de lei, cu o reducere de la 1.300 de lei. Ar putea fi o ofertă limitată, ar putea fi ceva pe termen lung. Oricum, prețul e mai mic.

Între cele două, diferența de preț o sesizezi la construcție și la calitatea materialelor. Sigur, și la design, dar și la calitatea imaginilor. Sigur, dacă ai banii necesari, performanța modelului Pro nu poate fi contestată. La fel și relevanța și robustețea acestuia în timp. Dacă n-ai sau nu vrei să dai atât pe un telefon, cu P40 Lite bifezi trei lucruri: autonomie, poze bune în majoritatea situațiilor și cel puțin o actualizare la o nouă versiune a sistemului de operare.

P.S.: există și-o versiune Lite E, mai ieftină decât P40 Lite.