Cele mai tari filme de pe Netflix: așa ceva n-ai putea vedea la cinema

După ce a trecut atât de mult timp în care una dintre principalele tale activități a fost să te uiți la filme, probabil ai ajuns la un nivel de saturație.

Devine plictisitor să stai și doar să te uiți la un ecran, mai ales că asta faci și la muncă, acum că lucrezi de acasă.

Însă ce ai zice dacă te-ai putea uita la filme a căror poveste să o conturezi tu?

Netflix s-a gândit la asta și îți propune o întreagă listă de titluri interactive, de la producții precum Black Mirror: Bandersnatch sau Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend, până la conținutul pentru copii, cum ar fi Carmen Sandiego: To Steal or not to steal sau Buddy Thunderstruck.

Ce înseamnă producțiile interactive?

Titlurile interactive sunt o metodă mai puțin plictisitoare de a te uita la filme, prin care poți interacționa cu Netflix. Fiecare titlu oferă posibilitatea de face alegeri pentru personaje, conturând povestea pe parcurs.

Fiecare alegere duce la o altă aventură, așa că dacă obișnuiești să te uiți de mai multe ori la filme, de data asta va fi diferit, întrucât poți crea o nouă poveste de fiecare dată când vizionezi filmele.

Titlurile interactive sunt disponibile pe majoritatea dispozitivelor mai noi, inclusiv televizoare inteligente, playere media online, console de jocuri, browsere de computer, telefoane și tablete Android și dispozitive iPhone, iPad și iPod Touch.

Iată care sunt titlurile interactive disponibile acum pe Netflix, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Conținut interactiv dedicat adulților

Indestructibila Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Pastorul / Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) pornește în cea mai mare aventură de până acum. Iar tu, spectatorul, ești cel care decide cum se desfășoară totul. Îl vei învinge pe pastor (Jon Hamm), ajutând-o astfel pe Kimmy să ajungă la timp la propria nuntă? Sau vei porni din greșeală un război împotriva roboților? Totul depinde de deciziile tale.

Black Mirror: Bandersnatch

În anul 1984, un tânăr programator începe să pună realitatea sub semnul întrebării după ce creează un joc video inspirat de un roman fantasy complex și curând se trezește pus în fața unei provocări bulversante.

Tehnici personale de supraviețuire / You vs. Wild este un show de supraviețuire care, în fiecare episod, îl urmărește pe Bear Grylls în diferite locații îndepărtate din lume. Principala caracteristică a show-ului o reprezintă ramificațiile cu alegeri multiple ale narațiunii din fiecare episod, utilizatorul având posibilitatea de a ghida cursul poveștii.

Conținut interactiv creat pentru copii

Printre titlurile de conținut interactiv dedicat copiilor, disponibile pe Netflix se numără The Boss Baby: Get That Baby!, The Adventures of Puss and Boots, Buddy Thunderstruck, Stretch Armstrong & the Flex Fighters, Captain Underpants Epic Choice-o-Rama și Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal.

Toate titlurile conțin misiuni distractive pentru copii, care dau contur poveștii filmului și o direcționează în funcție de deciziile luate de aceștia. Cine știe? Poate le va servi drept inspirație să se facă regizori sau actori.