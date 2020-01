Cele mai piratate filme de pe internet în luna ianuarie: ce descarcă oamenii de pe torrent

Cei de la TorrentFreak au publicat o ediție recentă a clasamentului lor cu referire la afinitățile amatorilor de piraterie. Așa ajungem la un top 10 cele mai piratate filme din ianuarie 2020.

Dacă ești curios ce mai descarcă oamenii de pe torrent în materie de filme, tocmai a ajuns online un nou top al preferințelor. În acest început de an, mai multe filme noi au fost piratate la calitate mai mult sau mai puțin satisfăcătoare. Fiind vorba de sezonul premiilor de la Hollywood, au început să circule pe site-urile de torrent versiuni screener a unor filme care abia au ajuns în sălile de cinema.

Este important de reținut că acestea sunt estimări făcute de cei de la TorrenFreak pornind de la datele acumulate de la unele dintre cele mai populare site-uri de torrent active la nivel global. Astfel, aflăm că Maleficent: Mistress of Evil este cel mai piratat film în acest început de an. Pelicula cu Angelina Jolie este nou intrată în clasament și are doar 6,8 pe IMDb.

Joker este pe poziția a doua în top, în scădere de pe primul loc în urmă cu doar câteva săptămâni. Are 8,8 pe IMDb și a început deja să se bucure de câteva premii important, inclusiv Globul de Aur pentru actorul din rolul principal.

Frozen 2, în varianta DVDScr este foarte popular printre fanii animației, ocupând poziția a treia în top. Are nota 7,2. Astfel se încheie top 3 cele mai piratate filme în ianuarie 2020.

Zombieland Double Tap este pe locul patru în scădere de pe 2, cu 7,1 pe IMDb. Black and Blue este un nou intrat pe 5. Jexi a fost pe 4 în decembrie, doar pentru a cădea până pe poziția a șasea. Ad Astra cu Brad Pitt a coborât până pe 7 de pe locul al treilea. Once Upon a Time in Hollywood este 8, în cădere de pe 6, iar The Addams Family ocupă în continuare locul 9. Ford v Ferrari încheie acest top 10, în varianta DVDScr.