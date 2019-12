Top 10 cele mai piratate filme din 2019: ce descarcă românii de pe torrent în decembrie

Indiferent cât se vor ieftini platformele de streaming, afinitatea pentru piraterie a multora dintre noi nu se va domoli. Ca urmare, măcar să ne facem o idee despre cele mai piratate filme de pe torrent din 2019.

Cei de la TorrentFreak și-au făcut un obicei din a publica săptămânal un clasament al celor mai descărcate producții de pe torrent prin intermediul unor mijloace neoficiale. Astfel, poți vedea filmele care au ajuns online în ultimele săptămâni și peliculele care continuă să atragă atenția utilizatorilor.

Lista din această săptămână include câteva filme noi, dar cele mai multe se află în top de câteva săptămâni. Pe prima poziție, de exemplu, se află Ad Astra a lui Brad Pitt, un nou intrat în clasament. Acesta este urmat de super producția lui Quentin Tarantino, cu același Brad Pitt în rolul principal, doar că în Once Upon a Time in… Hollywood îi putem vedea și pe Leonardo DiCaprio și Margot Robbie.

Rambo: Last Blood este filmul de pe locul al treilea în această săptămână. Ultima tentativă a lui Sylvester Stallone de a te face să-ți pese de bătrânul Rambo, acesta este un film incredibil de agresiv care nu a avut foarte mult succes la critici și nici nu a adus un număr exagerat de oameni în cinematografe.

Pe locul patru, aceeași poziție ca acum o săptămână, se află The Irishman. Producția lui Martin Scorsese distribuită prin intermediul Netflix continuă să genereze foarte multe descărcări și are o notă onorabilă de 8,4 pe IMDb. Abominable este în urcare în preferințele amatorilor de torrent, urcând de pe 10 până pe 5.

Gemini Man a lui Ang Lee cu Will Smith în rolul principal este pe 6, în coborâre de pe 3. Doctor Sleep, continuarea la The Shining este un nou intrat direct pe poziția a șaptea în top. It Chapter Two, al doilea film bazate pe scrierile lui Stephen King din top ocupă poziția 8. Joker este în coborâre pe 9, iar Hustler a lui Jennifer Lopez închide top 10 în această săptămână de decembrie.