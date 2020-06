Cel mai profitabil film din toate timpurile, victimă colaterală: ce se întâmplă cu Pe Aripile Vântului

Printre consecințele mișcării pentru drepturile persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii, se numără ștergerea producției clasice Pe Aripile Vântului din analele istoriei.

Marile companii americane, studiouri de la Hollywood și giganți dintr-o varietate foarte mare de domenii fac eforturi pentru a respecta un pic mai mult drepturile afro-americanilor și pentru a schimba percepția despre ei propagată prin stereotipuri defectuoase și rasism organizat. Unul dintre gesturile făcute în acest sens a fost de a elimina Pe Aripile Vântului din portofoliul HBO Max.

Momentan, schimbarea este promovată ca fiind una temporară, dar este foarte probabil să devină permanentă. Ca referință, nu este prima oară când un film clasic este penalizat de opinia publică din cauza rasismului. Chiar și așa, Gone With the Wind se află într-o poziție privilegiată și nu te-ai fi așteptat să fie afectat de protestele din Statele Unite.

Ca referință, filmul din 1939 este considerat de mulți ca fiind cel mai bun din toate timpurile, fapt confirmat și de cele opt premii Oscar pe care le-a primit la momentul lansării. La acestea se adaugă alte 12 premii și 12 nominalizări pentru diferite distincții. Dacă ajustezi încasările de la acea vreme la inflație, Pe Aripile Vântului s-a bucurat la 1,895 miliarde de dolari la box office, un detaliu care îl transformă în cel mai profitabil film care a ajuns vreodată pe marile ecrane din SUA.

Cu toate acestea, Gone With The Wind nu mai poate fi văzut pe HBO Max, din cauza manifestărilor rasiste din film, chiar dacă stereotipurile rasiste din producție sunt justificate prin contextul istoric portretizat pe ecran. Ca referință, acțiunea se petrece în perioada Războiului Civil din SUA. S-a pus problema re-editării filmului pentru eliminarea scenelor rasiste, dar, până la urmă, s-a decis pentru ștergerea completă a peliculei din noua platformă de streaming.

Gestul celor de la HBO Max vine la scurt timp după ce Disney+ a inclus avertismente când încerci să te uiți la Dumbo sau Peter Pan pentru faptul că acele producții includ ”valori culturale demodate”.