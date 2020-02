Cel mai rușinos record al Avengers: Endgame este legat de premiile Oscar: cât de mare e dezamăgirea

A trecut aproape o săptămână de la premiile Oscar 2020, dar în continuare ies la iveală particularități legate de eveniment, mai ales legate de performanța Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame nu a fost sub nicio formă un film prost, dacă ai în vedere numărul de recorduri pe care le-a depășit la capitolul încasări. La această oră, este cel mai profitabil film din toate timpurile și este puțin probabil ca respectiva performanță să fie depășită prea curând. Poate viitorul Avatar să se mai apropie de această valoare astronomică.

Fiind însă un film cu super eroi, Avengers: Endgame nu a fost primit foarte bine de către membrii Academiei de Film din SUA. Ca urmare, a avut o singură nominalizare, pentru cele mai bune efecte speciale. Din păcate, până și acel premiul a fost câștigat în final de spectaculosul 1917. Una peste alta, Avengers: Endgame, cel mai profitabil film, nu are în portofoliu un premiu Oscar câștigat.

În orice alte condiții, acest detaliu nu ar conta neapărat, pentru că filmele Marvel nu au luat premii Oscar nici în anii trecuți. Partea rușinoasă a ecuației ține însă de asocierea dintre încasări și lipsa unei distincții.

De când s-a ținut evidența în materie de încasări, cele mai populare filme au făcut o treabă decentă la Oscaruri. Pe aripile vântului a luat acasă zece statuete la momentul lansării, cu încasări inimaginabile pentru acea perioadă. A urmat Sunetul Muzicii cu aceeași titulatură de cel mai profitabil film din toate timpurile pentru perioada respectivă și cinci premii Oscar. Trend respectiv a continua cu The Godfather – 3 Oscaruri, Jaws – 3 Oscaruri, Star Wars – 7 Oscaruri, printre care și unul onorifc. În același top mai sunt incluse E.T. The Extra Terrestrial (4), Jurassic Park (3), Titanic (11 premii) și, în final, Avatar (3).

Avengers Endgame nu doar că nu a câștigat un premiu Oscar, dar împreună cu Jurassic Park este singura peliculă din topul încasărilor care nici măcar nu a fost nominalizată pentru cel mai bun film.