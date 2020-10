Cel mai important detaliu despre Xbox Series X și Series S, confirmat: jocurile vechi care vor funcționa

La fel ca PlayStation 5, Xbox Series X și Series S nu va avea multe jocuri disponibile la lansare, dar vei putea juca titluri vechi care vor arăta mai bine și se vor mișca mai fluid.

În cazul consolelor next-gen, o mare parte din efortul Microsoft și Sony a fost de a asigura compatibilitatea cu jocurile de Xbox One și PlayStation 4. Sony a făcut o treabă foarte bună la acest capitol, și doar 3-4 jocuri dintr-o listă de câteva sute vor face probleme.

Microsoft a dus această inițiativă de compatibilitate înapoi la un cu totul alt nivel. Din câte se pare, toate jocurile create vreodată pentru console Xbox, Xbox 360 și Xbox One vor putea fi jucate pe Xbox Series X și Series S, din prima zi în care ai pus mâna noua ta consolă next-gen.

Pentru a ajunge la această concluzie, cei de la Microsoft au investit peste 500.000 de ore de teste. Informația a fost făcută publică printr-o postare pe Twitter de către Jason Ronald, director de management a programului Xbox în cadrul Microsoft.

Excepția previzibilă în materie de compatibilitate ține de jocurile pentru Kinect. Atâta timp cât gigantul din Redmond și-a luat gândul de la acea inițiativă, iar un astfel de senzor nu există pentru Xbox Series X sau Series S, este normal să nu poți porni jocuri de Kinect pe viitoare console.

Ca un detaliu de fond Phil Spencer, directorul Xbox, a confirmat compatibilitatea cu toate jocurile create vreodată pentru Xbox în luna iulie. Acum ni s-a confirmat doar că nu s-a schimbat nimic, cu doar câteva săptămâni înainte de lansare. Deși sunt toate incluse, dacă vrei să le vezi la un loc, aici există lista de jocuri compatibile.

After 500K+ hours of testing, we’re are excited to share that all Xbox, Xbox 360 and Xbox One games playable on Xbox One today, except for the handful that require Kinect, will be available – and look and play better – on Xbox Series X|S at launch.

— Jason Ronald (@jronald) October 28, 2020