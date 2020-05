Cel mai ciudat joc din toate timpurile este perfect pentru pandemie: ce trebuie să faci

Când vine vorba de jocuri video, cel puțin din prisma subiectului sau a mecanici de joc, ești tentat să crezi că le-ai văzut pe toate, mai ales dacă ești pasionat de acest domeniu. Există însă un titlu care atestă contrariul.

De-a lungul anilor, cel puțin câteva minute, am dedicat multor jocuri. Cele pe care nu le-am experimentat la prima mână, le-am văzut pe YouTube sub forma unor capturi de gameplay. Una peste alta, am cât de cât o idee vizavi de universul jocurilor video. Chiar și așa, PowerWash Simulator este complet diferit de orice altă producție existentă pe piață.

Dezvoltat de FuturLab, jocul este momentan disponibil doar în format demo, urmând ca versiunea finală să se lanseze peste câteva luni. Dacă nu era evident din titlu, sarcina ta în acest joc este să speli într-o manieră cât se poate de profesionistă niște case. Poate pare stupid sau ciudat la prima vedere, dar experiența efectivă este la fel de satisfăcătoare precum un clip cu 10 milioane de piese LEGO care cad pe rând.

Pentru a încheia o misiune, cu un jet de apă puternic ce iese dintr-o pompă similară cu o pușcă, trebuie să speli tot exteriorul unei case, începând cu ușa de la intrare sau ușa de la garaj și terminând cu aleea din fața casei. Vizual, este ca și cum ai da cu pensula în Photoshop. Ambiția îți este stârnită când îți dai seama că ai fi putut să-ți atingi scopul cu mult mai puțină apă consumată, într-o manieră semnificativ mai ecologică. Timpul petrecut cu scula în mână contează mai puțin. Important este să fii eficient și, după fiecare colț al casei curățat, să obții confirmarea că ți-ai făcut treaba.

PowerWash Simulator urmează să se lanseze în toamnă pe Steam prin programul Early Access. Până atunci însă, găsești o versiune demo gratuită pe itch.io.