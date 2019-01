Cele mai jucate și cele mai populare jocuri de pe Steam în 2018

Steam a tras linie și ne arată care sunt cele mai populare jocuri video de pe platformă și care sunt titlurile care s-au vândut cel mai bine.

Magazinul online de jocuri nu a dezvăluit cifre concrete, ci a împărțit jocurile pe patru categorii (platină, aur, argint și bronz), în funcție de performanța acestora.

Astfel, printre cele mai bine vândute jocuri se numără (ordinea este aleatorie): The Elder Scrolls Online, Rocket League, Monster Hunter: World, Assassins Creed Odyssey, Grand Theft Auto 5, Warframe, Rainbow Six Siege, Far Cry 5, CS: GO Danger Zone, PUBG, DOTA 2 și Civilization VI. Toate aceste titluri fiind în categoria platină.

Aur au luat Kingdom Come Deliverance, Black Desert sau The Witcher 3 etc. Printre cei medaliați cu argint se numără Fallout 4, No Mans Sky sau Shadow of the Tomb Raider. Categoria bronz a fost cea mai numeroasă și aici se află titluri noi precum Football Manager 2019 sau Artifact, dar și titluri mai vechi precum Dark Souls Remastered, For Honor etc.

Jocurile cu cei mai mulți jucători concomitent au fost Grand Theft Auto V, Ream Royale, CS: GO Danger Zone, Rainbow Six Siege, Warframe, Monster Hunter World, PUBG, Path of Exile Betrayal, Team Fortress 2 și DOTA 2. Toate aceste jocuri au avut peste 100.000 de jucători în același timp.

Alte jocuri precum Odyssey, Football Manager 2019, Civilization VI, Far Cry 5 sau Kingdom Come Deliverance au avut peste 50.000 de jucători simultan.

Jocurile care au ieșit din Early Acces în acest an și s-au vândut bine sunt destul de multe, iar printre cele care s-au vândut bine se numără Dead Cells, Bless Online, Rust, sau Conan Exiles.

Steam pune accent și pe realitatea virtuală și dezvăluie un top și al jocurilor VR din 2018. Cele mai bine vândute jocuri din acestă categorie sunt: Fallout 4 VR, Skyrim VR, Beat Saber, Job Simulator, Gorn, SuperHOT VR, Pavlov VR Shooter, Arizona Sunshine, Onward sau Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades.

Acestea au fost jocurile care au avut succes și sunt curios să aflu care vor fi jocurile din 2019 care vor impresiona criticii și care se vor vinde cel mai bine.