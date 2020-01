Jocurile tale preferate, la reducere: până când durează ofertele de pe Steam

Steam a început reducerile cu ocazia anului nou chinezesc. Acestea sunt cumulate în spatele conceptului de Lunar New Year Sale și includ mii de jocuri la prețuri semnificativ mai mici.

În urmă cu câteva zile, anunțam faptul că toate jocurile din colecția Half Life pot fi descărcate și jucate gratuit pentru următoarele luni. Ar fi bine să-ți adaugi întreaga colecție în librăria personală până în luna martie ca să nu ratezi oferta respectivă.

Dincolo de gratuități absolute, pe Steam au început reducerile cu ocazia Lunar New Year. Lista ofertelor este una foarte atrăgătoare și include multe jocuri populare, de care este imposibil să nu fi auzit vreodată. De exemplu, Grand Theft Auto V este redus cu 50%, Dark Souls III îl poți cumpăra cu 75% mai ieftin. Rezident Evil 2 beneficiază de o reducere de 67%, în timp ce Disco Elysium se bucură de o scădere a prețului cu 20%.

Mult mai ieftine sunt și Assassin`s Creed Odyssey (60%), The Witcher 3 (70%). În final, există mii de jocuri reduse la sub 10 dolari, în cazul în care vrei să pui mâna pe câteva titluri alături de care să te relaxezi cu ocazia acestui weekend prelungit. La polul extrem al prețurilor, găsești primul episod din Life is Strange 2 cu 2 dolari, Rainbow Six Siege costă 8 dolari, iar Payday 2 se rezumă la 5 dolari.

Pe parcursul acestui weekend, vei avea oferte la câteva mii de jocuri, la care se adaugă reduceri zilnice la diverse obiecte in-game sau cadouri. Dacă știi foarte bine cum funcționează achizițiile pe Steam, te vei bucura de faptul că în fiecare zi va exista un plic roșu cu Anul Șobolanului ce conține jetoane. Acestea din urmă pot fi folosite în Night Market (Piața de Noapte).

Reducerile pe Steam cu ocazia Lunar New Year vor dura de azi până pe 27 ianuarie. Chiar și dacă nu te joci foarte des, ar fi păcat să nu intri un pic în magazinul virtual să vezi pe ce ai putea pune mâna.