Cel mai bun telefon la banii ăștia ar putea veni de la ASUS: de ce va fi special Zenfone 7 Pro

ASUS se pregătește să-și lanseze cel mai bun telefon din 2020. Până când va face însă subiectul unei conferințe, au apărut online mai multe zvonuri despre Zenfone 7 Pro.

Evenimentul de lansare pentru noua serie de gadgeturi Zenfone 7 este programat pe 26 august, peste aproximativ o săptămână. Conform speculațiilor din piață, cum de altfel au făcut și Samsung sau Apple, vor exista două dispozitive, ASUS Zenfone 7 și Zenfone 7 Pro.

Dacă zvonurile se adeveresc, Zenfone 7 va utiliza un procesor Qualcomm Snapdragon 865, în timp ce 7 Pro va folosi un Snapdragon 865+. Ca referință, acesta din urmă este cel mai rapid procesor din piața de mobile la ora actuală.

Conform informațiilor publicate de Roland Quandt pe Twitter, prețul de achiziție pentru Zenfone 7 Pro va fi de 550 de euro pentru versiunea cu 8GB RAM și 256GB de memorie internă. Va exista și o versiune mai ieftină cu 6GB RAM și 128GB de spațiu, aceasta din urmă ar trebui să fie mai ieftină cu 50 de euro. Ambele vor utiliza un acumulator cu o capacitate de 5000 mAh.

Dacă speculațiile se adeveresc, Zenfone 7 Pro va fi cel mai ieftin telefon de pe piață cu cel mai rapid procesor. Acest detaliu ar putea fi foarte relevant pentru o companie care încearcă să facă valuri în piața de mobile, după ce a reușit deja să facă impresie bună cu modelul de gaming din portofoliu. Ajută și faptul că ASUS oferă, de cele mai multe ori, o versiune de Android foarte apropiată de cea a Google.

Pe această zonă de preț și cu acest hardware, ASUS Zenfone 7 concurează cu OnePlus, dar telefoanele OnePlus au devenit din ce în ce mai scumpe în ultimii ani, iar în jurul valorii de 500 de euro nu prea mai găsești hardware de top precum cel promis de taiwanezi.

