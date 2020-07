ASUS și-a lansat noul super telefon: ce are special ROG Phone 3?

Când ASUS și-a anunțat primul telefon de gaming, a părut mai mult un experiment decât o serie. Acum, la a treia generație, deja vorbim de un produs care și-a creat un renume. Ca hardware, e ceea ce te-ai aștepta și ai spera.

ASUS ROG Phone 3 are un procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus, cu modem 5G, are și sistemul de răcire GameCool 3, dar și un super ecran de 6,59 inci: AMOLED cu rată de refresh la 144 Hz și 10 biți.

Pentru toate acesta, telefonul are și-o baterie imensă: 6.000 mAh cu multiple mecanisme avansate de economisire a energiei pentru a susține chiar și cele mai lungi bătălii.

Telefonul mai beneficiază de Wi-Fi 6, dar și 16 GB memorie RAM LPDDR5 și spațiul de stocare folosește tehnologia UFS 3.1 pentru cea mai bună viteză. Ai 512 GB să stochezi aproape tot ce vrei.

Ce înseamnă sistemul de răcire GameCool 3 de pe ASUS ROG Phone 3

Sistemul de răcire îmbunătățit GameCool 3 are o cameră de vaporizare 3D reproiectată, o peliculă de grafit mare în spatele ecranului pentru a maximiza transferul de căldură. Radiatorul a fost mărit și amplasat cu precizie pentru a elimina punctele de acumulare a căldurii.

Noul sistem de răcire este una dintre cele mai eficiente soluții termice disponibile pe un dispozitiv mobil, putând înlătura și disipa căldura generată în timpul operării la viteză maximă prin intermediul unor fante de aerisire special proiectate pe capacul dorsal.

Asta îi permite lui ROG Phone 3 să susțină cu ușurință performanțe de top în timpul sesiunilor de gaming solicitante, oferindu-le gamerilor un avantaj de expert în fața competiției. Pentru răcire suplimentară în timpul sesiunilor maraton de gaming, noul ventilator extern atașabil AeroActive Cooler 3 a fost complet reproiectat pentru a oferi un flux de aer sporit spre punctele de acumulare a căldurii de pe carcasă, eliminând căldura pentru o performanță sporită mai îndelungată.

Totodată, ASUS ROG Phone 3 are un Game Mode dedicat care poate îmbunătăți și mai mult efectele de sunet din jocuri pentru o experiență mai captivantă. Are difuzoare duale care emit sunetul în față, către utilizator, sunt poziționate în partea de sus și de jos a telefonului și sunt acum capabile să ofere un sunet mai bogat și mai detaliat, cu un efect stereo perfect în modul landscape.

Telefonul are o greutate de 240 grame, Android 10 cu interfața ROG UI și senzor de amprentă încorporat în ecran. În ceea ce privește camerele foto, are 64 MP pentru senzorul principal, unul de 13 MP pentru ultrawide și unul de 5 MP pentru macro.