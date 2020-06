Cea mai ciudată schimbare din iOS 14: nu-ți vei mai folosi la fel iPhone-ul

Odată cu lansarea versiunii beta de iOS 14, vor ajunge online mai multe detalii despre schimbările introduse de Apple în noul sistem de operare. Unele dintre cele mai interesante fac deja valuri pe internet.

O mare parte dintre noutățile incluse de gigantul din Cupertino au fost detaliate în conferința online WWDC de acum câteva zile. Din considerente de timp sau utilitate la scară largă, nu au fost însă toate schimbările expuse în acel context.

O funcție foarte interesantă a fost detaliată pe Twitter de Federico Viticci, după care a fost confirmată și de alți utilizatori și publicații. Este vorba de o scurtătură programabilă ancorată în tap-uri pe spatele telefonului. Practic, poți efectua diverse operațiuni pe telefon cu un dublu sau triplu-tap pe spatele unui iPhone cu iOS 14. Funcționalitatea va fi valabilă atât în cazul în care îți ții telefonul pe masă, cât și atunci când îl ai în mână.

În mod previzibil, funcția este menită să faciliteze interacțiunea cu telefonul pentru persoanele cu handicap. Același principiu a fost însă valabil și în cazul notificărilor prin blițul de la telefon, o opțiune care ulterior a devenit foarte populară.

Un al detaliu interesant ține de AirPods, câștile wireless de la Apple, după ce vei trece la iOS 14, se vor încărca într-o manieră mai inteligentă, pentru a-ți prelungi durata de viață a bateriei. Cu alte cuvinte, se vor încărca până la 80%, urmând ca restul de 20% să fie completat mai aproape de momentul în care le scoți de obicei de la încărcat.

Același Viticci menționat mai sus a insistat pe faptul că, tot pe partea de accesibilitate, un iPhone îți poate servi notificări pe ecranul de la telefon sau Apple Watch când depistează diverse sunete care necesită atenția ta. Ca exemple, poți fi notificat dacă îți plânge copilul, dacă s-a declanșat alarma de gaz sau ai uitat apa curând.

Un alt detaliu interesant ține de permisiuni. În loc să acorzi acces unei aplicații la întreaga ta librărie foto, îi poți permite să-ți deschidă doar câteva fotografii, după care accesul să fie restricționat în mod automat.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it’s wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.

These include system actions as well as custom shortcuts. pic.twitter.com/87uJU9qAtu

— Federico Viticci (@viticci) June 23, 2020