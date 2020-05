Cea mai ciudată metodă de respectare a distanțării sociale: cum arată parcul plutitor antivirus

Pentru a respecta distanțarea socială necesară pentru limitarea răspândirii virusului oamenii găsesc cele mai ciudate modalități.

Printre acestea se numără și metoda adoptată în Copenhaga, capitale Danemarcei. Vorbim despre o idee ieșită din comun: o rețea de parcuri publice plutitoare în care oamenii n-ar avea de ales decât să respecte regulile de distanțare socială. Astfel, locuitorii orașului ar urma să se deplaseze prin parcuri cu barca, iar câteva „insule” cu spațiu verde vor fi la dispoziția acestora pentru a se putea bucura pe deplin de natură.

Cei care au avut inițiativa sunt arhitectul australian Marshall Blecher și studioul danez de design Fokstrot. Aceștia au și dezvăluit planurile și primele imagini cu Parkipelago-ului cu ajutorul căruia s-ar putea respecta distanțarea socială în Copenhaga. Parcul ar urma să fie amplasat de-a lungul portului din capitala statului european.

Insulele menționate mai sus sunt, de fapt, barje (nave cu fundul plat cu sau fără propulsie proprie). Acestea sunt ancorate pe fundul mării și sunt construite din lemn și alte materiale durabile și reciclate.

Distanțarea socială va fi respectată în parcul plutitor

Grădinile plutitoare dispuse una lângă alta, asemenea unui arhipelag, vor fi ușor de accesat cu barca sau în canoe. Partea și mai interesantă e că vor putea vi accesate și înot.

Copenhaga mai are o astfel de insulă, inaugurată încă din 2018, cunoscută sub numele de CPH-Ø1. Cu sprijinul consiliului municipal al orașului, se intenționează extinderea proiectului prin realizarea a zeci de alte insule mari și mici, accesibile gratuit și în deplină siguranță, totul pentru a respecta distanțarea socială necesară pentru limitarea răspândirii virusului. Spațiul care urmează să fie construit va putea fi adaptat și pentru a găzdui evenimente, expoziții și picnicuri, cu un număr limitat de persoane. Primele trei insule urmează să fie lansate în acest an și se plănuiește lansarea a cât mai multe în anul următor.