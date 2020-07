Cea mai bună veste pentru utilizatorii de Chrome: ce se schimbă și de ce-ți va fi util

Cel mai nou update Google Chrome rezolvă o problemă care a dat mari bătăi de cap utilizatorilor, iar cea mai nouă actualizare a browserului vine cu o îmbunătățire semnificativă pentru aceștia.

Windows vine cu un update care introduce o nouă opțiune de administrare a memoriei, numită SegmentHeap, pentru aplicații precum Chrome, Edge și Firefox. Astfel, opțiunea devine disponibilă pentru dezvoltatori și companii ca o metodă de a reduce cantitatea de RAM pe care aplicațiile lor o folosesc.

Browserul de la Google are cel mai mare număr de utilizatori și totuși, de mulți ani are o problemă care le dă acestora bătăi de cap. E clar că browserul oferă o mulțime de opțiuni utile, însă, în același timp, are nevoie și de foarte multă memorie RAM pentru a rula, ceea ce afectează destul de mult performanța.

Chrome va avea nevoie de mai puțină memorie RAM

Noua versiune a browserului rezolvă această problemă și reduce în mod semnificativ cantitatea de care are nevoie. Actualizarea va fi de folos tuturor utilizatorilor însă cei care vor vedea cu adevărat beneficiile pe care update-ul le aduce vor fi cei care țin foarte multe tab-uri deschise atunci când folosesc Chrome sau cei cu computere vechi care ar avea nevoie ca browser-ul să nu mai consume chiar atât de multe resurse. Astfel, performanța sistemului se va îmbunătăți dramatic.

Unul dintre indiciile care ne arată că va funcționa, într-adevăr, este browserul Edge al Microsoft. Acesta folosește deja opțiunea, care a dat rezultate foarte bune cu privire la memoria. Browserul Microsoft este bazat pe același nucleu open source Chromium precum Google Chrome, dar a fost personalizat și optimizat de gigantul din Redmond. Microsoft spune că a înregistrat o scădere de 27% în utilizarea memoriei de către browser.

Ia în considerare și faptul că vor beneficia de această opțiune doar utilizatorii de Windows 10.