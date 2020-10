Ce se întâmplă dacă un astronaut moare în spațiu?

La fel ca marea întindere a spațiului, soarta unui cadavru de astronaut este un teritoriu neexplorat. Până în prezent, niciun individ nu a murit din cauze naturale în spațiu. Au fost 18 decese de astronauți, dar toate au fost cauzate de un dezastru spațial.

Corpurile au fost recuperate pe Pământ în diferite stări. Dar nu știm ce s-ar întâmpla dacă un astronaut ar avea un atac de cord brusc sau un accident în timpul unei plimbări spațiale.

Înainte de a vorbi despre ce s-ar face cu un cadavru spațial, să prezentăm ceea ce suspectăm că s-ar putea întâmpla dacă moartea a avut loc într-un loc fără gravitație și fără presiune atmosferică.

Iată o situație ipotetică. Un astronaut, să-i spunem dr. Lisa, se află în afara stației spațiale, încercând să facă o reparație de rutină. Dintr-o dată, costumul Lisei este lovit de un mic meteorit, rupând o parte considerabilă din costum.

Spre deosebire de ceea ce este posibil să fi văzut sau citit în SF-uri, ochii Lisei nu vor ieși din craniu și nu se va sfărâma într-o explozie de sânge și gheață. Nimic atât de dramatic.

Cât timp supraviețuiește un astronaut dacă i se rupe costumul?

Dar Lisa va trebui să acționeze rapid, deoarece își va pierde cunoștința în 9 până la 11 secunde. Practic, are 10 secunde să se întoarcă într-un mediu sub presiune. Dar o decompresie atât de rapidă va produce cel mai probabil un șoc. Moartea va surveni înainte ca ea să știe ce se întâmplă.

Majoritatea condițiilor care o vor ucide pe Lisa provin din lipsa presiunii aerului în spațiu. Corpul uman este obișnuit să funcționeze sub greutatea atmosferei Pământului, care ne leagă tot timpul ca o pătură de dimensiunea unei planete. Din momentul în care presiunea dispare, gazele din corpul Lisei vor începe să se extindă și lichidele se vor transforma în gaz. Apa din mușchii ei se va transforma în vapori, care se vor aduna sub pielea Lisei, zonele corpului ajungând la dimensiunea lor dublă decât cea normală.

Lipsa de presiune va determina, de asemenea, azotul din sângele ei să formeze bule de gaz, provocându-i o durere enormă. Când Lisa se stinge în 9 până la 11 secunde, îi va aduce o ușurare. Ea va continua să plutească, fără să știe ce se întâmplă.

Pe măsură ce trecem de un minut și jumătate, ritmul cardiac și tensiunea arterială ale Lisei vor scădea, până la punctul în care sângele ei poate începe să fiarbă. Presiunea din interiorul și din exteriorul plămânilor ei va fi atât de diferită, încât plămânii vor fi rupți și vor sângera. Fără ajutor imediat, Dr. Lisa se va asfixia și vom avea un cadavru spațial. Cel puțin, asta spun studiile efectuate în camere de presiune.

Echipajul o trage pe Lisa înapoi înăuntru, dar este prea târziu să o salveze. RIP Dr. Lisa. Acum, ce ar trebui făcut cu corpul ei?

Programe spațiale precum NASA s-au gândit la această situație inevitabilă, deși nu vor vorbi despre asta public. Deci, ar trebui ca trupul Lisei să revină sau nu pe Pământ? Iată ce s-ar întâmpla, în funcție de ceea ce decide echipajul.

Da, aduc corpul Lisei înapoi pe Pământ. Descompunerea poate fi încetinită la temperaturi scăzute, așa că, dacă Lisa se întoarce pe Pământ, trebuie să o mențină cât mai rece posibil.

Pe Stația Spațială Internațională, astronauții păstrează gunoiul și deșeurile alimentare în cea mai rece parte a stației. Acest lucru pune frâne asupra bacteriilor care cauzează degradarea, care scade putrezirea alimentelor și ajută astronauții să evite mirosurile neplăcute. Deci poate că aici ar sta Lisa până când o navă o va întoarce pe Pământ. Păstrarea eroului spațial căzut Dr. Lisa lângă coșul de gunoi nu este cea mai demnă mișcare, dar stația are spațiu limitat, iar zona coșului de gunoi are deja un sistem de răcire, așa că are sens logistic să o depoziteze acolo.

Ce se întâmplă dacă un astronaut moare de atac de cord într-o lungă călătorie spre Marte?

În 2005, NASA a colaborat cu o mică companie suedeză numită Promessa la un prototip de proiectare pentru un sistem care să proceseze și să depoziteze cadavre spațiale. Prototipul a fost numit Body Back. Aduc corpul înapoi pe Pământ, dar nu sunt intacte.

Dacă echipajul Lisei are un sistem Body Back la bord, iată cum ar funcționa. Corpul ei ar fi așezat într-o pungă etanșă din GoreTex și pusă în blocajul aerian al navei. În blocaj, temperatura spațiului (–270 de grade Celsius) ar îngheța corpul Lisei. După aproximativ o oră, bucățile ar fi deshidratate, lăsând aproximativ 50 de kilograme de pudră uscată. În teorie, ai putea să o depozitezi pe Lisa în forma ei pudră ani de zile înainte de a o aduce pe Pământ și de a o prezenta familiei ei, așa cum ai face cu o urnă de rămășițe incinerate.

Lisa ar trebui să rămână să plutească prin spațiu?

Cine spune că corpul unui astronaut trebuie să se întoarcă pe Pământ? Oamenii plătesc deja 12.000 de dolari sau mai mult pentru a avea porțiuni minuscule și simbolice din rămășițele lor incinerate sau ADN-ul lansat pe orbita Pământului, la suprafața lunii sau în spațiul profund. Unii chiar ar vrea să aibă șansa să le plutească întregul corp mort prin spațiu.

La urma urmei, înmormântarea pe mare a fost întotdeauna un mod respectuos de a-i odihni pe marinari și exploratori, aruncați în valuri. Continuăm practica în ziua de azi, în ciuda progreselor în tehnologia de refrigerare și conservare la bord.

Spațiul pare vast și necontrolat. Ne place să ne imaginăm că dr. Lisa va pătrunde pentru totdeauna în gol, dar mai probabil ar urma doar aceeași orbită ca nava. Spațiul ar transforma-o într-o formă de gunoi spațial. Deși Națiunile Unite au reglementări împotriva aruncării în spațiu.

Este posibil ca gravitația unei planete să o atragă pe Lisa. Dacă se întâmplă acest lucru, Lisa ar primi o incinerare “gratuită” în atmosferă. Fricțiunea din gazul atmosferic i-ar încălzi țesuturile corpului, incinerând-o.

Cine știe, dacă corpul Lisei a fost trimis în spațiu într-o ambarcațiune mică, autopropulsată, ca o capsulă de evacuare, care apoi a plecat din sistemul nostru solar, a călătorit pe întinderea goală către o exoplanetă, a supraviețuit coborârii sale prin orice atmosferă… Astfel, s-ar putea să existe acolo și să se deschidă la impact microbii și sporii bacterieni ai Lisei, care ar putea crea viață pe o nouă planetă. De unde știm că extraterestra Lisa nu a fost modul în care a început viața pe Pământ, nu? Poate că „elementul primordial” din care au apărut primele creaturi vii ale Pământului a fost doar descompunerea Lisei? Da, nu este cazul, dar soluțiile de mai sus sunt încă valabile.