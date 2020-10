Ce se întâmplă cu școlile din România: câte vor mai trece la scenariul roșu și predare online

Într-o perioadă în care numărul de cazuri depistate a crescut semnificativ în Română, vicepremierul Raluca Turcan a făcut câteva declarații despre viitorul învățământului.

Foarte mulți părinți sunt îngrijorați că se vor închide școlile, din nou, iar copiii vor trece la o formă de învățământ online. Asta se va întâmpla doar în cazul în care unitățile de învățământ vor trece la scenariul roșu. Vicepremierul este optimist că nu va fi cazul, cel puțin nu la scară largă.

„Eu nu cred că ne apropiem la nivel naţional cu o închidere a şcolilor şi o includere a tuturor şcolilor în scenariul roşu şi predarea online. Şi nu este de dorit. Toate studiile arată că învăţământul cu prezenţă fizică dă rezultate mai bune. De aceea am lăsat la latitudinea autorităţilor locale. Şi acolo, şcolile, inspectoratele, DSP-urile, cu comitetele judeţene de situaţii de urgenţă decid dacă există pericol în comunitate, în proximitatea şcolii, dacă există şi o creştere a numărului de cazuri.

Ar fi anapoda, oarecum, în localităţi în care nu ai niciun caz să introduci şcolile în scenariul roşu doar pentru că în alte localităţi ai o creştere a numărului de infectări. Deci, decizia noastră la nivel naţional este ca şcoala să se desfăşoare în principiu cu prezenţă faţă în faţă, dacă sunt respectate cele două criterii: criteriul epidemiologic şi criteriul intern al şcolii de protecţie sanitară pentru copii şi profesori”, a spus Turcan la B1 TV, fiind întrebată dacă s-ar putea ajunge la trecerea tuturor şcolilor în scenariul roşu.

În ceea ce privește nivelul de siguranță oferit de școli și dotările acestora pe timp de pandemie, Raluca Turcan a insistat pe sumele investite, atât în beneficiul profesorilor, cât și al elevilor.

„Prin măsurile asigurate de guvern, şcolile au tot ce le trebuie din perspectiva sănătăţii elevilor şi profesorilor, pe parcursul lunii octombrie, inclusiv noiembrie. De aceea, noi am permis şi am cerut tuturor şcolilor, cu acei bani pe care i-am pus la dispoziţie, să achiziţioneze în continuare şi să facă stocuri de măşti, dezinfectanţi, containere sanitare, inclusiv tablete, dispozitive de predare pentru învăţământul online (…).

Am văzut că achiziţiile centralizate pe cantităţi foarte mari iau timp şi atunci soluţia alternativă a fost: bine, guvernul se ocupă, am dat măşti pentru categoriile defavorizate, am pus la dispoziţie stocuri pentru pornirea anului şcolar, însă voi pentru ceea ce urmează în perioada următoare, pe parcursul anului şcolar, aveţi bani la dispoziţie şi cumpăraţi tot ceea ce vă trebuie. Trebuie doar determinarea şcolilor şi inspectoratelor şcolare să folosească aceşti bani. (…)

Sunt 175 milioane de euro pe care i-am pus la dispoziţie, 100 milioane de euro pentru tablete şi echipamente de predare, 50 milioane de euro pentru măşti şi dezinfectanţi şi 25 milioane de euro, să cumpere containere sanitare în localităţile unde şcoala nu este conectată la reţeaua de apă şi canalizare”, a declarat Raluca Turcan.